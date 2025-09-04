Addio a Giorgio Armani, aveva 91 anni. Nel 2023 aveva visitato la sua vecchia scuola a Piacenza

Addio a Giorgio Armani, aveva 91 anni. Nel 2023 aveva visitato la...

Addio a Giorgio Armani, stilista e fondatore dell’omonima casa di moda. Aveva 91 anni, e secondo fonti di stampa si si trovava in convalescenza dopo un lungo ricovero ospedaliero. Malgrado ciò, aveva voluto lavorare fino all’ultimo.

Re della moda apprezzato in tutto il mondo

Nato a Piacenza nel 1934, era attivo sin dagli anni Sessanta nel mondo della moda. Nel 1975 aveva fondato la Giorgio Armani S.p.A. insieme al compagno di vita Sergio Galeotti, morto da dieci anni. Con le sue creazioni – simbolo di stile e raffinatezza, apprezzato da personalità internazionali – aveva conquistato le passerelle di tutto il mondo.

Quel legame con la sua vecchia scuola

Molto legato alle sue origini, come ricordato da La Tecnica della scuola Armani nel 2023 aveva visitato la sua città natale, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Global Business Management all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nello stesso giorno della laurea, lo stilista ha visitato il suo liceo scientifico, il Respighi, e la scuola elementare che ha frequentato da bambino, la Alberoni, sempre a Piacenza.