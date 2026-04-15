Quando inizia la scuola a settembre 2026? Le date dei calendari scolastici regionali [AGGIORNATO CON UMBRIA]

Le Regioni italiane stanno iniziando a pubblicare i calendari scolastici regionali per il prossimo anno 202/27, fornendo a studenti, famiglie e personale scolastico un quadro chiaro dell’organizzazione delle attività didattiche.
Questi calendari stabiliscono le date di inizio e fine delle lezioni, i periodi di vacanza e le eventuali sospensioni, tenendo conto delle specificità territoriali e delle esigenze locali.
La loro diffusione rappresenta un passaggio fondamentale per pianificare con anticipo l’anno scolastico e favorire una gestione più efficace dei tempi educativi e familiari.
La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali:
Questi sono i calendari al momento pubblicati:
Inizio delle lezioni: 7 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre all’8 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: dal 5 all’8 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dal 6 al 14 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Pentecoste: dal 15 al 17 maggio 20ì26
Fine delle lezioni: 16 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 26 giugno 2027)
Delibera regionale n.424 del 27/03/2026
Calendario a.s. 2026-2027 scuole dell’infanzia
Calendario a.s. 2026-2027 scuole primarie e secondarie di I e II grado
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Circolare n.143880 del 11/02/2026
Inizio delle lezioni: 17 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno).
Inizio lezioni: 14 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno).
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Fiera di Sant’Orso: 30 gennaio 2027
Vacanze d’Inverno: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)