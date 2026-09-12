Adesione polizza sanitaria per tutto il personale scolastico, c’è tempo fino al 20 settembre. Ecco cosa accade ad ottobre

A partire dal 10 settembre 2026 è operativo il sistema che consente a tutto il personale della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere alla formale adesione alla polizza sanitaria gratuita. Il servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie sarà erogato da Unisalute in coassicurazione con Poste Assicura Spa e Intesa San Paolo Protezione Spa.

Nota ministeriale su adesione

Con una nota MIM, del 10 settembre 2026, la nota n. 0017033, si specificano le modalità operative di adesione al Servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Pertanto, per usufruire del suddetto servizio, dirigenti scolastici, docenti, dsga e tutto il personale ata dovranno esprimere la propria “adesione” , per via telematica dal 10 settembre 2026 al 20 settembre 2026.

Tutorial per l’adesione al servizio

Cosa accade dall’1 ottobre 2026

Il servizio sarà effettivamente attivo, una volta chiusa la fase di adesione (la cui scadenza è fissata al 20 settembre) a partire dalle ore 00:00 del 30 settembre 2026, quindi a tutti gli effetti dall’1 ottobre 2026.

Dalla data dell’1 ottobre 2026 il personale scolastico potrà procedere, per ricevere la prestazione sanitaria agevolata, rivolgendosi a Strutture convenzionate UniSalute: prenotando tramite il portale o tramite l’app UniSalute. Utilizzando tale procedura il pagamento sarà diretto ovvero la polizza assicurativa pagaintegralmente o parzialmente la prestazione sanitaria fatta dalla struttura. Altrimenti ci si potrà rivolgere anche a strutture non convenzionate o al Servizio Sanitario Nazionale, pagando la prestazione di tasca propria e chiedendo successivamente il rimborso (totale o parziale) allegando le fatture.