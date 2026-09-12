Assicurazione sanitaria per il personale scolastico: nessun costo per aderire, ma attenzione agli scoperti

Per la prima volta, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) mette a disposizione del personale della scuola una copertura sanitaria integrativa a cui è possibile aderire. Trattandosi di una novità, spieghiamo in modo semplice cosa fare per aderire, dove trovare le informazioni sul piano sanitario e a chi è rivolta.

Quando aderire

La finestra per manifestare l’adesione è ristretta: va effettuata dal 10 settembre al 20 settembre 2026. Trascorso questo termine, la copertura non potrà più essere attivata per chi non ha aderito.

Dopo l’adesione sono necessari alcuni tempi tecnici per il trasferimento dei dati a UniSalute: il MIM consiglia di non registrarsi sul portale o sull’app UniSalute prima di 20 giorni dalla data di adesione.

Chi può aderire

Possono aderire alla copertura assicurativa sia il personale assunto a tempo indeterminato sia il personale assunto a tempo determinato.

Attenzione: la comunicazione dell’adesione va effettuata una sola volta. Non è necessario ripetere la procedura ogni anno.

L’adesione non è automatica

È importante sapere che nessuno viene iscritto automaticamente: per usufruire della copertura è obbligatorio manifestare espressamente la propria volontà di aderire, utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Come aderire

Collegarsi al portale istituzionale del MIM all’indirizzo mim.gov.it. Accedere all’area riservata utilizzando le proprie credenziali digitali SPID, CIE oppure CNS. Nella sezione centrale “Servizi in evidenza” della pagina, individuare e selezionare la voce “Assicurazione sanitaria integrativa”. Seguire le indicazioni a schermo per confermare l’adesione.

In alternativa, si può accedere direttamente alla funzione di adesione tramite il link diretto riportato più sotto, sempre autenticandosi con SPID, CIE o CNS.

Quanto costa?

La copertura assicurativa è gratuita per il personale: il relativo premio è interamente a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha sottoscritto il contratto con la Compagnia UniSalute (in coassicurazione con Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione).

“Gratuita” significa che l’adesione e il premio assicurativo non comportano alcun costo per il dipendente. Va però precisato che, al momento dell’utilizzo di alcune prestazioni, il piano sanitario prevede delle quote a carico dell’assistito:

Ricoveri e interventi chirurgici: scoperto del 10%, con un massimo di € 4.000 a carico dell’assistito per evento.

Prevenzione odontoiatrica (visita + igiene orale): scoperto del 15%, entro un massimale di € 100 all’anno.

Parto e implantologia dentale: nessuno scoperto, entro gli appositi massimali previsti dal piano.

Non sono rimborsati i ticket sanitari a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il massimale complessivo della copertura è di € 600.000 per assistito per ciascuna annualità assicurativa. Per il dettaglio completo delle prestazioni, dei massimali e degli scoperti si rimanda alla Guida al Piano sanitario.

Link utili

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