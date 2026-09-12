Assicurazione sanitaria per il personale scolastico: nessun costo per aderire, ma attenzione agli scoperti

Per la prima volta, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) mette a disposizione del personale della scuola una copertura sanitaria integrativa a cui è possibile aderire. Trattandosi di una novità, spieghiamo in modo semplice cosa fare per aderire, dove trovare le informazioni sul piano sanitario e a chi è rivolta.
La finestra per manifestare l’adesione è ristretta: va effettuata dal 10 settembre al 20 settembre 2026. Trascorso questo termine, la copertura non potrà più essere attivata per chi non ha aderito.
Dopo l’adesione sono necessari alcuni tempi tecnici per il trasferimento dei dati a UniSalute: il MIM consiglia di non registrarsi sul portale o sull’app UniSalute prima di 20 giorni dalla data di adesione.
Possono aderire alla copertura assicurativa sia il personale assunto a tempo indeterminato sia il personale assunto a tempo determinato.
Attenzione: la comunicazione dell’adesione va effettuata una sola volta. Non è necessario ripetere la procedura ogni anno.
È importante sapere che nessuno viene iscritto automaticamente: per usufruire della copertura è obbligatorio manifestare espressamente la propria volontà di aderire, utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).
In alternativa, si può accedere direttamente alla funzione di adesione tramite il link diretto riportato più sotto, sempre autenticandosi con SPID, CIE o CNS.
La copertura assicurativa è gratuita per il personale: il relativo premio è interamente a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha sottoscritto il contratto con la Compagnia UniSalute (in coassicurazione con Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione).
“Gratuita” significa che l’adesione e il premio assicurativo non comportano alcun costo per il dipendente. Va però precisato che, al momento dell’utilizzo di alcune prestazioni, il piano sanitario prevede delle quote a carico dell’assistito:
Il massimale complessivo della copertura è di € 600.000 per assistito per ciascuna annualità assicurativa. Per il dettaglio completo delle prestazioni, dei massimali e degli scoperti si rimanda alla Guida al Piano sanitario.