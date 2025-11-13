Aggiornamento GPS 2026 gennaio-febbraio? L’esperto smentisce

Nel pomeriggio di martedì 11 novembre, si è tenuto un incontro tra ministero dell’Istruzione e del Merito e sindacati. Oggetto dell’appuntamento l’informativa sull’OM relativa all’aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-28 e sul DM che regolerà le GaE. Nel corso della diretta della Tecnica della Scuola di mercoledì 12 novembre, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, ha parlato delle novità scaturite dall’incontro:

“Si è parlato a tutto tondo sia del DM di aggiornamento delle GaE, sia dell’OM di disciplina delle GPS per il futuro biennio, quindi 2026-28. A fronte delle numerose novità proposte dall’amministrazione, le organizzazioni sindacali, la Cisl Scuola ha fatto presente alcune osservazioni. Tutte le organizzazioni sindacali invieranno all’amministrazione i propri rilievi, le proprie richieste di modifica della bozza di ordinanza ministeriale. Abbiamo chiesto anche un confronto con l’amministrazione per trattare di un argomento così importante come le GPS. Sappiamo poi che la bozza finale dovrà essere inviata dall’amministrazione al CSPI che potrà ancora avere alcuni spazi di intervento”.

E aggiunge: “Una prima cosa che possiamo osservare nelle intenzioni dell’amministrazione è quella di anticipare i tempi. Quest’ultima non si è esposta andando ad indicare il mese di gennaio o febbraio, ma ha fatto capire che intende accelerare i tempi per la presentazione delle istanze”.