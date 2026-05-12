Helkin acquisisce Scuolab e Happyland Viaggi e rafforza la propria offerta per il mondo della scuola

Nasce un unico operatore verticale che integra didattica innovativa, turismo scolastico, percorsi linguistici ed esperienze formative internazionali

Helkin annuncia l’acquisizione di Scuolab e Happyland Viaggi e rafforza il proprio posizionamento come unico operatore verticale per il mondo della scuola.

L’operazione amplia l’ecosistema Helkin e consolida un modello integrato che mette a disposizione degli istituti scolastici un solo interlocutore per servizi e progettualità che uniscono didattica digitale innovativa, turismo scolastico ed esperienze formative internazionali.

Con l’ingresso di Scuolab, Helkin amplia la propria presenza nell’ambito dell’Edtech e della didattica innovativa. La realtà porta in dote una piattaforma cloud-based multilingua di corsi in materie STEM e un sistema di contenuti strutturati, inclusivi e progettati per la collaborazione attiva in classe. I Laboratori Digitali di Fisica e Scienze sono completamente immersivi e pensati per rendere l’insegnamento e l’apprendimento più interattivi, coinvolgenti e personalizzabili.

In questo contesto, le soluzioni Scuolab possono essere integrate anche all’interno delle opportunità offerte dal nuovo bando PNRR (DM 219/2025), dedicato alla formazione sulla transizione digitale e all’utilizzo dell’A.I. nella scuola, che nasce proprio per rispondere alle esigenze attuali di dirigenti scolastici, DSGA, docenti e personale scolastico nell’acquisizione di competenze concrete e immediatamente applicabili.

L’acquisizione di Happyland Viaggi, tour operator specializzato da oltre 25 anni nel turismo scolastico in Italia e all’estero, introduce invece l’area dei viaggi d’istruzione e potenzia quella delle esperienze educative tailor made. Con una lunga esperienza nel settore e una rete consolidata di partner nazionali e internazionali, Happyland Viaggi garantisce standard elevati di qualità, sicurezza e valore educativo in ogni progetto.

Il Gruppo Helkin è il partner in grado di presidiare in modo integrato aree sempre più centrali per il settore: la qualità della didattica, l’innovazione metodologica, la progettazione di esperienze fuori dall’aula e l’internazionalizzazione dei percorsi di studio.

Con questa operazione, Helkin evolve da operatore specializzato in viaggi studio e programmi educativi a piattaforma più ampia di servizi per la scuola, capace di accompagnare dirigenti scolastici, docenti e studenti con una proposta strutturata, coerente e orientata al futuro.

“Con Scuolab e Happyland Viaggi rafforziamo una visione che guarda alla scuola in modo integrato. Vogliamo essere un punto di riferimento unico per gli istituti scolastici, mettendo insieme innovazione didattica, esperienze formative e progettualità internazionale in un’offerta capace di rispondere in modo concreto ai bisogni della scuola di oggi.” – Giorgio Panico, CEO Helkin Group –

L’acquisizione conferma la volontà di Helkin di investire in un modello educativo verticale e integrato, in cui contenuti, strumenti ed esperienze formative operino in modo sinergico per rispondere alle nuove esigenze della scuola. Un approccio pensato per accompagnare studenti e istituti in un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’accelerazione tecnologica e dalle profonde trasformazioni del mercato del lavoro.

Chi è Helkin?

Helkin è una realtà specializzata nei servizi per il mondo della scuola, attiva nell’ambito delle vacanze studio, anni accademici all’estero, stage linguistici, Erasmus+, FLS e contenuti digitali in lingua inglese. Con l’ingresso di Scuolab e Happyland Viaggi, amplia il proprio ecosistema e consolida il proprio ruolo di interlocutore unico per una scuola più innovativa, esperienziale e internazionale.

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