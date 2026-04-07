Aggressioni nelle scuole, a Parma la Questura invia la polizia per i controlli. “Richiesta dei dirigenti scolastici”

Una stretta sulle scuole per evitare che i casi di violenza che si sono verificati nelle scorse settimane possano ripertersi. Accade a Parma, dove la Questura – scrive ParmaToday – “ha predisposto servizi di presidio e controllo in orari di entrata e di uscita degli alunni che, su richiesta dei dirigenti scolastici, hanno riguardato anche le pertinenze dei cortili interni dell’I.T.I.S. Da Vinci, Ipsia, Bertolucci e I.S.I.S. Giordani“. La decisione, si legge ancora nell’articolo, è stata presa “dopo le aggressioni verificatesi in prossimità delle scuole del polo scolastico di via Toscana, ai danni di studenti”.

La testata dà conto di altre iniziative per la sicurezza messe in campo dalle forze, nell’ambito dell’operazione “Parma Sicura”. Tra il 26 marzo e il 3 aprile la Polizia di Stato “ha identificato oltre 1700 persone, di cui circa 400 di nazionalità straniera, controllato 450 veicoli e 7 esercizi commerciali, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e con l’ausilio della Polizia Locale“. L’attività di contrasto ai reati “ha consentito di arrestare un soggetto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciare in stato di libertà altre sette persone, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale”.

Sempre nell’ambito dell’operazione, riferisce ParmaToday, sono state rinvenute sostanze stupenfacenti. “All’interno del parco Falcone e Borsellino, nella giornata del 31 marzo, con l’ausilio del Reparto Cinofili Antidroga di Bologna, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti, circa 45 grammi di hashish, occultata fra i cespugli”.