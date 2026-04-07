BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
07.04.2026

Aggressioni nelle scuole, a Parma la Questura invia la polizia per i controlli. “Richiesta dei dirigenti scolastici”

Redazione

Una stretta sulle scuole per evitare che i casi di violenza che si sono verificati nelle scorse settimane possano ripertersi. Accade a Parma, dove la Questura – scrive ParmaToday – “ha predisposto servizi di presidio e controllo in orari di entrata e di uscita degli alunni che, su richiesta dei dirigenti scolastici, hanno riguardato anche le pertinenze dei cortili interni dell’I.T.I.S. Da Vinci, Ipsia, Bertolucci e I.S.I.S. Giordani“. La decisione, si legge ancora nell’articolo, è stata presa “dopo le aggressioni verificatesi in prossimità delle scuole del polo scolastico di via Toscana, ai danni di studenti”.

La testata dà conto di altre iniziative per la sicurezza messe in campo dalle forze, nell’ambito dell’operazione “Parma Sicura”. Tra il 26 marzo e il 3 aprile la Polizia di Stato “ha identificato oltre 1700 persone, di cui circa 400 di nazionalità straniera, controllato 450 veicoli e 7 esercizi commerciali, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e con l’ausilio della Polizia Locale“. L’attività di contrasto ai reati “ha consentito di arrestare un soggetto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciare in stato di libertà altre sette persone, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale”.

Sempre nell’ambito dell’operazione, riferisce ParmaToday, sono state rinvenute sostanze stupenfacenti. “All’interno del parco Falcone e Borsellino, nella giornata del 31 marzo, con l’ausilio del Reparto Cinofili Antidroga di Bologna, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti, circa 45 grammi di hashish, occultata fra i cespugli”.

Aggressioni

Docente accoltellata a Bergamo, il tredicenne che ha colpito seguito da un “servizio di neuropsichiatria infantile”

Docenti aggrediti, il focus de “La Tecnica della Scuola” su Rei Tv: “Controlli e metal detector non bastano, ecco perché”

Docenti aggrediti, l’insegnante e content creator Sandro Marenco: “La scuola torni a essere un luogo di accoglienza”

I docenti non sono psicologi, Giuliani: per individuare gli alunni violenti o a rischio mettiamo uno sportello psico-pedagogico in ogni scuola

Docenti aggrediti, le lame fanno paura ma i cattivi esempi di più. Guarda il video con Giuliani e Marenco

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Contratto scuola: al via anche la parte normativa. Resta sempre il nodo del codice disciplinare che, ad oggi, appare più vantaggioso per gli ATA

Reginaldo Palermo

Lockdown energetico in Italia: smart working e risparmio una possibilità? In Asia è già realtà. Le ipotesi del Governo

Redazione

Sicurezza nelle scuole: il ruolo centrale del dirigente scolastico

Lara La Gatta

Tutela della privacy, cosa fa il Dirigente scolastico? Responsabilità e competenze

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata