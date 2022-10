Al Gargallo di Siracusa una scatola di cosmetici diventa mini-pianoforte

Al Liceo “Tommaso Gargallo” vecchi giocattoli sonori e oggetti elettronici di uso comune tornano a vivere e a suonare grazie all’inventiva e alla creatività degli studenti del Liceo musicale coinvolti nei due moduli PON “DIY Musical Instruments” e “Pensiero computazionale e creatività digitale”.

Sotto la guida del docente esperto Giuseppe Scillato e dei tutor Gianpaolo Castro e Gabriele Cappellani, gli studenti si sono accostati all’elettronica analogica e digitale, esplorando il mondo della programmazione informatica e le immense possibilità offerte dai microcontrollori, come “Arduino”. Gli alunni del liceo siracusano hanno ideato e realizzato strumenti elettronici “Do It Yourself” utilizzando semplici componenti elettronici per la progettazione dei circuiti, strumenti informatici e linguaggi di programmazione.

E’ solo la prima di diverse iniziative didattiche che, secondo quanto sottolineato dalla Dirigente Scolastica Annalisa Stancanelli, l’istituto aretuseo offrirà agli studenti per “accendere la loro creatività”, proiettarli nel futuro, motivarli all’apprendimento.

Un approccio ludico alla fisica, alla matematica e alla musica che si è tradotto in attività laboratoriali volte a favorire lo sviluppo del pensiero computazionale e a stimolare l’aggregazione, la condivisione e il confronto.

Agli studenti 4.0 va proposto un nuovo approccio didattico con contenuti interessanti che devono essere affrontati anche attraverso il lavoro di gruppo; si può così stimolare la capacità di lavorare in team per il conseguimento di obiettivi e promuovere il fare impresa.

Leadership, comunicazione efficace, empatia, persuasione e negoziazione sono fra le competenze più ricercate nel mondo del lavoro attuale e la “peer collaboration” è una metodologia didattica che tocca tutti questi aspetti. Dal progetto, alla divisione dei compiti, alla realizzazione del prototipo.

Chi avrebbe potuto pensare che una scatola di prodotti cosmetici Sephora potesse diventare un mini pianoforte?