Al via la campagna di prevenzione contro il virus influenzale nei bambini

Con lo scopo di prevenire la diffusione del virus influenzale nei più piccoli, è stata lanciata la campagna “Influenza: prevenire e proteggere”, realizzata da La Fabbrica, gruppo internazionale leader nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e con il contributo incondizionato di AstraZeneca.

La campagna, che si svolgerà durante il mese di ottobre in 20 scuole dell’infanzia e primarie di 10 province italiane, e ha l’obiettivo di sensibilizzare i genitori dei bambini tra i 4 e i 10 anni, non solo circa il corretto iter di prevenzione attraverso la messa in pratica di adeguati comportamenti igienico-sanitari, ma anche sull’importanza della protezione vaccinale per i più piccoli, la cui somministrazione va sempre valutata assieme al proprio pediatra.

Sono previsti un totale di 20 appuntamenti di un’ora nelle scuole dell’infanzia e primarie.