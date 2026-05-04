Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 4 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
04.05.2026

Valditara: le scuole vanno gestite da una classe politica di qualità capace di spendere bene i fondi pubblici in poco tempo

Alessandro Giuliani

Per la corretta gestione dei soldi pubblici è fondamentale che la classe politica, a iniziare da quella locale che si occupa delle strutture degli istituti scolastici, sia di qualità e agisca con interventi strutturali e in modo virtuoso. È il concetto espresso, lunedì 4 maggio, dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: durante una visita nella zona del Mantovano – a Castiglione delle Stiviere, Acquanegra sul Chiese e Roverbella, per l’inaugurazione di nuovi plessi scolastici e la realizzazione di opere di efficientamento energetico e adeguamento sismico -, il Ministro ha detto che “è importante che tutti i Comuni si attivino per realizzare interventi strutturali sugli edifici scolastici con fondi pubblici“.

“Mi piace girare l’Italia – ha aggiunto Valditara – visitare le scuole e venire a contatto anche con le amministrazioni comunali. Oggi ho avuto modo di vedere da vicino esempi virtuosi, belle testimonianze”.

Il riferimento del Ministro è alla spesa complessiva di oltre 10 milioni di euro, finanziati dal ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia, tra l’asilo nido comunale “Il Cucciolo” di Castiglione delle Stiviere, il nuovo polo scolastico “Locchi” di Acquanegra sul Chiese e la riqualificazione della scuola primaria “Collodi” di Roverbella.

“Aver investito così bene il denaro in poco tempo, aver visto il completamento dei lavori, dimostra che chi rappresenta la comunità ha svolto il proprio mandato nel migliore dei modi. E non è una questione di Nord o Sud, ma semplicemente di qualità della classe politica“, ha concluso il titolare del dicastero bianco.

Il riferimento del Ministro è senza dubbio alle gestioni territoriali, quindi agli Enti Locali, in particolare Comuni, ex Province e Regioni. Ma può anche essere estesa ai finanziamenti nazionali ed europei, come quelli dell’ultimo triennio, facenti capo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il noto Pnrr che a fine 2026 vedrà il suo epilogo, possono rientrare in questa logica.

Tra le iniziative territoriali, per andare incontro al personale in situazioni di disagio, Valditara lo scorso mese di febbraio ha lanciato anche una proposta originale: “Ho intenzione di intraprendere un censimento delle necessità del personale scolastico che lavora fuori sede e ho intenzione di dialogare con regioni e associazioni di categoria per individuare alloggi per il personale fuori sede. Spesso il personale non fa domanda perché il costo per l’alloggio è troppo alto. Perché non immaginare che nelle nuove scuole ci siano delle foresterie dove poter alloggiare questi insegnanti”.

“Sarebbe il caso che l’interesse pubblico tornasse ad essere un faro. Dobbiamo riflettere per trovare soluzioni. Creiamo subito un gruppo di lavoro”, ha aggiunto il ministro, che si è anche riferito alla possibilità di intervenire sulla proprietà delle scuole.

Finanziamento scuoleGiuseppe ValditaraPolitica scolastica

I soldi dei privati nella scuola? Valditara dice ‘sì’: “ben vengano: solo un irresponsabile potrebbe rifiutarli”

Per la scuola si spende poco, il governatore della Banca d’Italia Panetta chiede più finanziamenti rispetto al Pil: porterebbero alti ritorni economico-sociali

Scuole paritarie, dal Governo Meloni record di finanziamenti e bonus. La Fism ringrazia: lo aspettavamo da anni. Protestano M5s e Pd

Pnrr, scadenza giugno 2026: a che punto siamo con i progetti relativi alla scuola? I ritardi analizzati da Fondazione Agnelli

Buono scuole paritarie, il sì del Senato piace ai genitori del Moige (intervento storico), Suor Monia Alfieri (aria fresca), Articolo 26 (misura giustizia sociale)

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Valditara: le scuole vanno gestite da una classe politica di qualità capace di spendere bene i fondi pubblici in poco tempo

Alessandro Giuliani

Supplenze 2026/27, GPS I fascia e conferma docenti sostegno: novità e scadenze

Daniele Di Frangia

Fine scuola, Petri: a maggio vorrei insegnare cose senza voti ma per gli alunni se non ci sono numeri tutto è inutile

Redazione

Scuole siciliane all’Ars per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e dello Statuto

Redazione
vai alla ricerca avanzata