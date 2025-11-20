Algoritmi e supplenze GPS: il Contenzioso è l’unica via per rimediare?

La corretta compilazione dell’istanza per le 150 preferenze nella procedura delle supplenze scolastiche è diventata, dal 2020/2021, un atto vincolante con conseguenze giuridiche dirette per i docenti. Non si tratta più di una semplice dichiarazione di intenti: ogni errore, omissione o scelta poco strategica può compromettere l’assegnazione dell’incarico, anche in presenza di punteggi elevati.

Per approfondire questi temi, La Tecnica della Scuola ha inaugurato la nuova stagione della rubrica “L’avvocato risponde”, un ciclo di incontri in diretta dedicato al diritto scolastico, seguito da docenti e personale della scuola. La prima puntata, in programma venerdì 14 novembre alle ore 16.00 sui canali YouTube e Facebook della testata, ha visto protagonisti gli avvocati Dino Caudullo e Mariaconcetta Milone. L’argomento è stato proprio “Algoritmi e supplenze GPS: rischi, errori e rimedi giudiziari”, con focus sulle criticità delle nomine, errori di assegnazione e possibili tutele per il personale precario.

Il Contenzioso come unica via: la Giustizia che rimedia al danno da algoritmo

Le numerose disfunzioni del sistema hanno dato origine a un’ampia ondata di contenziosi, con i docenti penalizzati che hanno dovuto intraprendere azioni legali. La via giudiziaria è stata, ed è, spesso l’unica percorribile a fronte di una scarsa interazione di comunicazione tra docenti, provveditorati e avvocati che, per la rigidità del sistema, non ha lasciato spazio a soluzioni extragiudiziali o a tentativi di conciliazione. Le motivazioni legali dei ricorsi si fondano sulla illegittimità del sistema informatizzato, spesso “inaffidabile”, e sulla violazione dei principi di buona amministrazione e meritocrazia.

La rubrica, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, proseguirà nelle settimane successive affrontando altri temi di grande interesse per la comunità scolastica, come graduatorie ATA e incompatibilità nel pubblico impiego, fornendo strumenti concreti e aggiornati a chi vive quotidianamente la scuola.