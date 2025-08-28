Algoritmo GPS 2025, quali sono le principali sanzioni per le rinunce e gli abbandoni delle supplenze?

Algoritmo GPS 2025, quali sono le principali sanzioni per le rinunce e...

A che punto siamo con le varie fasi di convocazione algoritmiche delle supplenze da GaE e GPS? Possiamo fare un riepilogo delle principali sanzioni per rinunce e abbandoni delle supplenze? Chi è docente di ruolo potrebbe accettare una supplenza da GPS e lasciare temporaneamente il suo posto di ruolo?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 27 agosto. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Quali sono le principali sanzioni per le rinunce e gli abbandoni delle supplenze?

A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “Le sanzioni sono regolate dall’Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024, valida anche per l’anno scolastico 2025-2026.

Mancata presa di servizio dopo nomina (es. in fase uno): Il docente non verrà più convocato per tutto l’anno scolastico 2025-2026 dalle GPS (per cattedre al 30 giugno o 31 agosto) e dalle graduatorie di istituto per supplenze annuali o al 30 giugno. Potrà accettare solo supplenze brevi e saltuarie da graduatorie di istituto.

Mancata indicazione di preferenze (comune, distretto, scuola) su 250 sedi: Il docente non sarà più nominabile tramite GPS per tutto il 2025-2026, sia per le graduatorie per cui è stato “saltato” sia per tutte le altre. Potrà comunque ottenere supplenze al 30 giugno o 31 agosto dalle graduatorie di istituto, oltre alle supplenze brevi.

Abbandono del servizio: Questa è la sanzione più punitiva. Il docente viene immediatamente inibito dalle GPS, dalle graduatorie di istituto e dagli interpelli, non potendo accettare neanche supplenze brevi. La sanzione vale per l’anno scolastico 2025-2026″.

Le risposte della diretta

✅ (19:40) È vero che, paradossalmente, il secondo bollettino potrebbe contenere più posti interi del primo, lasciati dalle varie aspettative e articolo 47? Questo favorisce chi ha meno punti, alla fine…

✅ (23:10) Docente sostegno con mini call veloce nel 2023/24, avendo superato anno di prova ( vincolo triennale), può accettare supplenza GPS 2025/26 altra provincia in altra classe di concorso (con abilit.)?

✅ (24:20) È verosimilmente fattibile che i nominativi dei docenti riconfermati sul sostegno siano pubblicati contestualmente nel 1′ bollettino, poiché il bollettino 0 è soltanto una procedura utilizzata dagli u

✅ (27:30) il bollettino 0 non è pubblico. Tale scelta non espone a rischi di poca trasparenza?

✅ (30:30) sono in attesa nomina GPS art47 ruolo, come si fa con l’aspettativa se non arriva nomina prima di lunedì 1-09?

✅ (31:50) ho avuto la continuità sul ragazzo che seguivo, volevo capire più o meno quando arriverà la nomina e se arriva dal Miur

✅ (33:40) ho partecipato alla mini call veloce e sono stata individuata per un incarico in Piemonte. Chiedo gentilmente se sono obbligata a ritirare la domanda delle 150 preferenze e, se non lo faccio, a cosa potrei incorrere. Lo chiedo perchè è successo qualche settimana fa che una docente si è ritrovata senza ruolo e senza supplenza

✅ (36:00) chi ha ottenuto il ruolo da minicall ma non ha fatto in tempo a ritirare la domanda delle 150 scuole perché usr hanno dato tutti scadenze diverse, cosa potrá fare? basterà non presentarsi?

✅ (37:00) le assegnazioni delle supplenze su posto comune e sostegno vengono fatte contemporaneamente o in due momenti distinti?

✅ (37:40) sto svolgendo un dottorato di ricerca, posso accettare un incarico ? il presidente può opporsi?

✅ (38:15) volevo chiederle ma chi si trova in Gae ma non ha avuto la conferma, si troverà scavallato da chi ha la continuità ma si trova in Gps

✅ (39:20) Sono di ruolo nella scuola Primaria, venissi chiamata da GPS per la Scuola secondaria di secondo grado su sostegno o materia percepire lo stipendio minimo o lo stipendio attuale dei miei 20 anni?

✅ (40:20) potrebbe chiarire ulteriormente la nominabilita’ inerente alla continuità sul sostegno, dipende sempre dal punteggio?

✅ (42:30) per chi si trova in ospedale e/o successivamente farà malattia e viene nominato dagli elenchi aggiuntivi come deve comportarsi con la Scuola?

✅ (43:30) Se non accetto la nomina da gps perché non è gradita la scuola dove sono stata nominata.. posso fare interpelli? O sono fuori anche da questi?

✅ (44:30) ma se il candidato non ha potuto mettere una sede pk ha raggiunto il limite delle 150, che colpa ha se viene nominato in una delle sedi non scelte per raggiungimento del limite?

✅ (45:30) vorrei sapere iniziano i primi bollettini, regione Lombardia?

✅ (46:30) ADSS MILANO ELENCHI AGGIUNTIVI CI SARÀ POSSIBILITÀ DI NOMINA?

✅ (47:20) dovrei rientrare nel primo bollettino nominabile, ma nn avendo avuto la possibilità di fare la conferma della continuità perché il mio alunno era di 3 classe, quindi in uscita. Mi chiedo se ,verrò scavalcata da chi ha avuto la possibilità di richiedere la continuità?

✅ (48:10) Si può ancora essere chiamati per un’assegnazione in ruolo per sostegno, nel caso qualcuno rinuncia alla cattedra per vari motivi?

✅ (48:30) Chi ha superato l’anno di pro 2024/25 può usufruire di una supplenza al su diversa classe di concorso? Da quello che mi hanno detto i sindacati la discriminante é il superamento dell’anno di prova

✅ (49:10) Immissioni in ruolo adss. Elenchi regionali per gli idonei ai concorsi ordinari e pnrr, come funzioneranno? Quando entreranno a regime?

✅ (50:10) io non sono inserita in graduatoria, ma spero in una chiamata diretta da parte di qualche scuola

✅ (51:30) Alla luce di quanto da lei chiarito, per le successive convocazioni non sarebbe più corretto far scorrere le GPS ripartendo dall’inizio?

✅ (00:00) Per chi ha ottenuto l’utilizzazione su sostegno alla primaria può accettare una nomina da gps in altro grado?

✅ (52:40) Durante il periodo di supplenza, posso usufruire solamente delle 150h di permesso per poter frequentare corsi abilitanti (30/36/60 CFU) o posso anche mettermi in aspettativa per nn perdere punteggio in graduatoria??

✅ (53:20) in merito al bollettino 0,.il.docente assegnatario della conferma riceverà la nomina tramite mail?