Allerta meteo al Nord, albero cade davanti l’ingresso di una scuola a Milano: tragedia sfiorata

In tutta la Lombardia, per la giornata di giovedì 17 aprile, è prevista allerta meteo per rischio idrogeologica, idrico, temporali e vento. I disagi ci sono fin da ieri sera, con alberi caduti in città, linee autobus deviate e corsi d’acqua esondati. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Vari alberi sono caduti a Milano

Già dalla serata di mercoledì le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi in città e resi necessari diversi interventi. Per questo l’Ucl (Unità di crisi locale) che si è riunita nella serata di mercoledì ha deciso che per tutta la giornata di giovedì i parchi cittadini siano chiusi. Numerosi i rami e le piante cadute con qualche problema di circolazione al risveglio della città.

Intorno alle 7.30 è caduto un albero sull’ingresso di una scuola elementare, fortunatamente chiusa per le vacanze pasquali. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Un albero è caduto nelle vicinanze di una scuola anche in un’altra zona.