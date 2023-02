Allerta meteo arancione 10 febbraio, ancora scuole chiuse in Sicilia Orientale: il bollettino della Protezione Civile

Dopo che ieri, 8 febbraio, è stata diramata per oggi l’allerta meteo rossa per la Sicilia Orientale e arancione per la Calabria, che ha provocato la chiusura delle scuole in molti comuni, la Protezione Civile ha emanato un altro bollettino che prevede una giornata da allerta arancione per domani, 10 febbraio.

Non si ferma, anche se comunque per domani dovrebbe essere meno intensa, l’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulle coste ioniche. In particolare a Catania le scuole di ogni ordine e grado rimarranno, come oggi, chiuse.

La comunicazione è arrivata in seguito del nuovo bollettino diffuso della Protezione Civile Regionale, con previsione della persistenza di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e forti venti di burrasca con livello di criticità allarme, per rischio idrogeologico e idraulico, il Commissario Straordinario Piero Mattei ha disposto anche per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, con l’interdizione all’accesso nei cimiteri comunali, nel giardino Bellini e in tutti i parchi comunali.

Scuole chiuse domani 10 febbraio, l’elenco dei comuni interessati

Nella provincia di Catania sono molti i comuni che terranno chiuse le scuole anche domani: si tratta di Mascalucia, Palagonia, Gravina di Catania, Raddusa, San Gregorio di Catania e Acireale. Numerosi anche i comuni che hanno adottato lo stesso provvedimento nelle province di Ragusa, Siracusa e Agrigento.