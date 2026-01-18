Allerta meteo in Sicilia e Calabria, scuole chiuse in molti comuni per l’arrivo del Ciclone Harry

La Protezione Civile sta mobilitato migliaia di volontari e anche numerosi mezzi di soccorso, pronti a intervenire contro il passaggio del Ciclone Harry. Sono previsti allagamenti, frane e smottamenti in alcune località della Sicilia e della Calabria. Il messaggio che arriva, in queste ultime ore, dai centri di coordinamento della Protezione Civile è uno solo: massima prudenza. Il “Mega-Ciclone Harry” ha una carica energetica straordinaria e la sua persistenza sul Mar Ionio fino a mercoledì renderà le operazioni di soccorso difficili e rischiose. Tale situazione di “Allerta Meteo” preoccupa non poco i sindaci di moltissimi comuni siciliani e anche di qualche comune della Calabria, tanto da pubblicare ordinanze di chiusura scuole per la giornata di lunedì 19 gennaio.

Scuole chiuse per allerta meteo

Lo stato di allerta meteo per l’arrivo del “Mega-Ciclone Harry” ha condotto alcuni sindaci a chiudere le scuole dei seguenti comuni:

SICILIA:

Scuole chiuse in provincia di Messina

Messina

Capri Leone – scuole chiuse anche martedì 20

Lipari– scuole chiuse anche martedì 20

Santa Teresa di Riva – scuole chiuse anche martedì 20

Caronia

Giardini-Naxos

Gioiosa Marea

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

San Marco d’Alunzio

Taormina

Torrenova

Scuole chiuse in provincia di Catania

Catania

Scordia

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

Priolo Gargallo

Lentini

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

Gela

CALABRIA:

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

Catanzaro

Andali

Amaroni

Borgia

Botricello

Cerva

Caraffa di Catanzaro

Guardavalle

Isca sullo Ionio

Marcellinara

Palermiti

Petronà

Sersale

Settingiano

Squillace

Stalettì

Taverna

Tiriolo

Vallefiorita

Zagarise

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

Amendolara

Bocchigliero

Cariati

Pietrapaola

Mandatoriccio

Scuole chiuse in provincia di Crotone

Crotone

Caccuri

Cerenzia

Cirò

Cirò Marina

Cotronei

Crucoli

Cutro

Isola di Capo Rizzuto

Melissa

Mesoraca

Pallagorio

Petilia Policastro

Roccabernarda

San Mauro Marchesato

Strongoli

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

Bivongi

Gioia Tauro – scuole chiuse anche martedì 20

– scuole chiuse anche martedì 20 Bova Marina

Camini

Caulonia

Placanica

Riace

San Lorenzo

Stignano

Stilo

Melito Porto Salvo

Monasterace

Montebello Jonico

Scuole chiuse, niente recupero

In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.

È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico.

Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.