BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
18.01.2026
Aggiornato alle 20:11

Allerta meteo in Sicilia e Calabria, scuole chiuse in molti comuni per l’arrivo del Ciclone Harry

Lucio Ficara
Indice
Scuole chiuse per allerta meteo
Scuole chiuse, niente recupero

La Protezione Civile sta mobilitato migliaia di volontari e anche numerosi mezzi di soccorso, pronti a intervenire contro il passaggio del Ciclone Harry. Sono previsti allagamenti, frane e smottamenti in alcune località della Sicilia e della Calabria. Il messaggio che arriva, in queste ultime ore, dai centri di coordinamento della Protezione Civile è uno solo: massima prudenza. Il “Mega-Ciclone Harry” ha una carica energetica straordinaria e la sua persistenza sul Mar Ionio fino a mercoledì renderà le operazioni di soccorso difficili e rischiose. Tale situazione di “Allerta Meteo” preoccupa non poco i sindaci di moltissimi comuni siciliani e anche di qualche comune della Calabria, tanto da pubblicare ordinanze di chiusura scuole per la giornata di lunedì 19 gennaio.

Scuole chiuse per allerta meteo

Lo stato di allerta meteo per l’arrivo del “Mega-Ciclone Harry” ha condotto alcuni sindaci a chiudere le scuole dei seguenti comuni:

SICILIA:

Scuole chiuse in provincia di Messina

  • Messina
  • Capri Leone – scuole chiuse anche martedì 20
  • Lipari– scuole chiuse anche martedì 20
  • Santa Teresa di Riva – scuole chiuse anche martedì 20
  • Caronia
  • Giardini-Naxos
  • Gioiosa Marea
  • Monforte San Giorgio
  • Mongiuffi Melia
  • San Marco d’Alunzio
  • Taormina
  • Torrenova

Scuole chiuse in provincia di Catania

  • Catania
  • Scordia

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

  • Priolo Gargallo
  • Lentini

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

  • Gela

CALABRIA:

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

  • Catanzaro
  • Andali
  • Amaroni
  • Borgia
  • Botricello
  • Cerva
  • Caraffa di Catanzaro
  • Guardavalle
  • Isca sullo Ionio
  • Marcellinara
  • Palermiti
  • Petronà 
  • Sersale
  • Settingiano
  • Squillace
  • Stalettì
  • Taverna
  • Tiriolo
  • Vallefiorita
  • Zagarise

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

  • Amendolara
  • Bocchigliero
  • Cariati
  • Pietrapaola
  • Mandatoriccio

Scuole chiuse in provincia di Crotone

  • Crotone
  • Caccuri
  • Cerenzia
  • Cirò
  • Cirò Marina
  • Cotronei
  • Crucoli
  • Cutro
  • Isola di Capo Rizzuto
  • Melissa
  • Mesoraca
  • Pallagorio
  • Petilia Policastro
  • Roccabernarda
  • San Mauro Marchesato
  • Strongoli

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

  • Bivongi
  • Gioia Tauro – scuole chiuse anche martedì 20
  • Bova Marina
  • Camini
  • Caulonia
  • Placanica
  • Riace
  • San Lorenzo
  • Stignano
  • Stilo
  • Melito Porto Salvo
  • Monasterace
  • Montebello Jonico

Scuole chiuse, niente recupero

In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.

È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. 
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

allerta meteoScuole chiuse

Allerta meteo 1° aprile: rossa in Abruzzo, disastro in Molise e Puglia. Scuole chiuse in diversi comuni

Allerta meteo 1° aprile, scuole chiuse in alcune zone: ecco dove

Allerta meteo, un sindaco: “Non diciamo più ‘ai miei tempi’. Non mi piace chiudere le scuole, non lo faccio certo per compiacere”

Allerta meteo Calabria, crolla atrio della scuola: tragedia sfiorata, alunni accompagnati a casa dal Comune

Allerta meteo Sicilia, Calabria, Basilicata: elenco scuole chiuse

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Valditara, foto a testa in giù sotto un patibolo di cartone durante la Festa della Liberazione. Il Ministro: ‘fascisti’ e antidemocratici, il 25 aprile è un’altra cosa

Alessandro Giuliani

Il diritto allo studio dei disabili va difeso tutti insieme

I lettori ci scrivono

Nuove Indicazioni nazionali, ovvero l’arte di scoprire l’acqua calda

I lettori ci scrivono

Siamo alle solite: nel programma di Italiano mancano ancora troppi autori meridionali

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata