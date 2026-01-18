Allerta meteo in Sicilia e Calabria, scuole chiuse in molti comuni per l’arrivo del Ciclone Harry

La Protezione Civile sta mobilitato migliaia di volontari e anche numerosi mezzi di soccorso, pronti a intervenire contro il passaggio del Ciclone Harry. Sono previsti allagamenti, frane e smottamenti in alcune località della Sicilia e della Calabria. Il messaggio che arriva, in queste ultime ore, dai centri di coordinamento della Protezione Civile è uno solo: massima prudenza. Il “Mega-Ciclone Harry” ha una carica energetica straordinaria e la sua persistenza sul Mar Ionio fino a mercoledì renderà le operazioni di soccorso difficili e rischiose. Tale situazione di “Allerta Meteo” preoccupa non poco i sindaci di moltissimi comuni siciliani e anche di qualche comune della Calabria, tanto da pubblicare ordinanze di chiusura scuole per la giornata di lunedì 19 gennaio.
Lo stato di allerta meteo per l’arrivo del “Mega-Ciclone Harry” ha condotto alcuni sindaci a chiudere le scuole dei seguenti comuni:
SICILIA:
CALABRIA:
In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.
È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico.
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.