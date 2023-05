Alluvione Emilia-Romagna, Meloni promette aiuti (non dal Pnrr): 100 milioni per rifare strade e scuole. Ma non basteranno

Alluvione Emilia-Romagna, Meloni promette aiuti (non dal Pnrr): 100 milioni per rifare...

Aiuti e ricostruzione. Sono le due parole cardine della visita della premier Giorgia Meloni in Emilia-Romagna, nei luoghi devastati dalle alluvioni. Non bisogna perdere tempo e non lasciare soli i cittadini che hanno perso tutto. “Avremo bisogno di rimborsi al 100%” ha rivelato il governatore Stefano Bonaccini alla premier.

Aiuti economici immediati dunque, ma come? 10 milioni erano già stanziati dal 4 maggio, ora ne seguiranno altri 20 dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri. Si parla poi di congelare i versamenti erariali fino al 31 dicembre per tutte le popolazioni colpite e successivamente si penserà alla ricostruzione.

Un centinaio di milioni a quanto pare, anche se le stime parlano di un miliardo di euro che serviranno alla ricostruzione. E bisogna rifare strade, ponti, strutture e scuole comunali. Bisognerà trovare questi fondi, senza considerare il Pnrr, ipotesi subito scartata dalla Meloni. Toccherà al governo trovare le soluzioni.

Intanto a breve, come afferma il Corriere della Sera, potrebbe arrivare la nomina del Commissario alla Ricostruzione oltre ad altre misure volte ad aiutare economicamente la popolazione.