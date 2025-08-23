Alto Adige, mancano docenti di tedesco, tante cattedre vacanti

Tante cattedre vacanti ed emergenza docenti di tedesco. In Trentino Alto Adige è partita la scelta delle supplenze, dopo la chiusura delle immissioni in ruolo. Tanti i posti vacanti per l’insegnamento della lingua tedesca, affermano i sindacati. Se le graduatorie non bastano, la scuola può fare concorsi chiamando personale da fuori, ma questo non è possibile per il tedesco. In alcune classi di concorso non ci sono docenti abilitati e l’università non può avviare l’iter se ci sono solo un paio di persone interessate.

I numeri dei posti disponibili – sottolinea AltoAdige.it – si assottigliano a mano a mano che passano i giorni. Da martedì il personale supplente sta scegliendo i posti online. Per le posizioni che alla fine dell’operazione risulteranno scoperte, interverranno le direzioni scolastiche, prima attraverso lo scorrimento delle graduatorie e poi tramite la chiamata diretta dalla messa a disposizione.