Alunna chiede di andare in bagno e ingerisce pillole, torna in classe e sviene: in ospedale in codice rosso

Alunna chiede di andare in bagno e ingerisce pillole, torna in classe...

Un fatto spaventoso quello che è avvenuto qualche giorno fa in una scuola della provincia di Pordenone. Una ragazza iscritta al secondo anno della scuola superiore è finita in ospedale in pericolo di vita dopo aver ingerito delle pillole a scuola. Lo riporta Il Gazzettino.

La ricostruzione dei fatti

La ragazza ha chiesto alla docente, durante la lezione, di poter andare in bagno. Da qui una spirale autodistruttiva della giovane, che ha preso alcune pillole e ha cominciato ad ingerirle. Poi, come se niente fosse, è tornata in classe e si è seduta.

Da quanto è stato possibile sapere la giovane dopo alcuni minuti avrebbe rivelato tutto alla sua compagna di banco, chiedendole, però, di mantenere il segreto. La stessa cosa sarebbe stata chiesta anche ad altre ragazzine della stessa classe. Ma quando l’amica ha iniziato a sentirsi male, la compagna di classe ha subito detto all’insegnante cosa era accaduto.

Come sta la ragazza

È scattato immediatamente l’allarme e l’insegnante ha subito chiamato il numero dell’emergenza anche perché la studentessa era svenuta e non riprendeva più conoscenza. Pochi minuti dopo sul posto è arrivato il personale dell’ambulanza. La ragazza, una volta stabilizzata, è stata subito portata all’ospedale in codice rosso dove è stata salvata dall’intervento del personale del pronto soccorso.