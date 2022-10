Alunni autistici, al via la formazione specialistica dei docenti di sostegno e curricolari per operare al meglio con “menti speciali”

Lo hanno chiamato “AutLab: Laboratorio per menti speciali“: si tratta di un corso di formazione on line per docenti di sostegno e di cattedra comune, finalizzato a facilitare l’inclusione sociale e a scuola dei bambini autistici.

Il corso – spiegano gli ideatori -, nato da un’idea di Roberta Salvaderi e organizzato da La Fabbrica e Fondazione Renato Piatti, mira a “formare i docenti anche non specializzati, come pure l’intero team di classe, affinché possano sviluppare percorsi educativi, scolastici ed extrascolastici, per fare in modo che anche i bambini con autismo possano partecipare con successo all’interazione sociale scolastica e apprendere attraverso uno scambio per loro chiaro, motivante e dotato di significato”.

Gli esperti di didattica speciale, del resto, sanno bene che una maggiore inclusione dei bambini con bisogni speciali “costituisce anche un beneficio per tutta la classe, che viene educata al rispetto dell’alterità. Inoltre, gli insegnanti adeguatamente formati potranno creare un’alleanza virtuosa con le famiglie”.

A proposito dell’importanza della specializzazione e competenza dei docenti di sostegno, La Tecnica della Scuola ha realizzato un sondaggio: ogni anno, infatti, oltre 5mila docenti di sostegno chiedono di andare su materia curricolare, scaduto il vincolo di permanenza quinquennale: andrebbe impedito o è giusto?

