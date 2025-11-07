Alunni con disabilità, PEI informatizzato sul SIDI: disponibile la demo illustrativa di accompagnamento alla compilazione

La Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, in collaborazione con la Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica del MIM, a conclusione del percorso formativo nazionale, ha reso disponibile una demo illustrativa di accompagnamento alla compilazione del PEI informatizzato.

Il video tutorial è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche nella corretta compilazione e gestione del modello nazionale di PEI, e potrà essere visionato tramite apposito link disponibile: