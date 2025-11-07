Alunni con disabilità, PEI informatizzato sul SIDI: disponibile la demo illustrativa di accompagnamento alla compilazione

La Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, in collaborazione con la Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica del MIM, a conclusione del percorso formativo nazionale, ha reso disponibile una demo illustrativa di accompagnamento alla compilazione del PEI informatizzato.
Il video tutorial è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche nella corretta compilazione e gestione del modello nazionale di PEI, e potrà essere visionato tramite apposito link disponibile:
- all’interno del portale SIDI, nella sezione DOCUMENTI E MANUALI – Anagrafe Nazionale Alunni sotto la
voce “Guide operative”;
- sul portale dedicato https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/, in corrispondenza della sezione
“Risorse per la progettazione”, raggiungibile al seguente link https://www.istruzione.it/inclusione-e-
nuovo-pei/VT_PEI%20Informatizzato_Ver%201.4.mp4