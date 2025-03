Alunno bestemmia a scuola e viene escluso da sport e gite, la madre invia esposto al Mim: “Ghettizzato, ora va dallo psicologo”

Una mamma di un ragazzo di sedici anni di una scuola abruzzese sta conducendo una battaglia contro la scuola del figlio, da lei accusata di aver isolato e maltrattato dal punto di vista psicologico il ragazzo. La storia è stata raccontata dal quotidiano Il Messaggero.

“Mio figlio è stato ghettizzato per aver bestemmiato a scuola. È stato punito e, dal mese di gennaio, è stato sospeso dalle attività extrascolastiche”, queste le sue parole. Dopo la bestemmia il 16enne è stato escluso, quindi, da una serie di attività.

“Ha subito riconosciuto l’errore”

Dopo aver tentato, invano, di dialogare con i docenti e il dirigente scolastico, la donna ha deciso di inviare un esposto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e al dirigente dell’istituto frequentato dal figlio.

Ecco le sue parole: “Per un suo errore (turpiloquio), che ha subito riconosciuto e per il quale ha chiesto prontamente scusa, è stato sospeso dalle attività extrascolastiche (gite, teatro, sport) e lasciato solo in classe, mentre tutti gli altri compagni possono partecipare liberamente. Le scrivo perché sono stremata: mio figlio non vuole più andare a scuola e ha subito un crollo psichico, tanto da dover ricorrere a uno psicologo. Ho deciso di rendere pubblico questo esposto perché chiedo che mio figlio venga reintegrato nell’ambiente scolastico. La scuola deve essere un luogo di inclusione e non di esclusione per gli studenti”.

A nulla è servito un incontro con i docenti

La madre ha raccontato di aver avuto nei giorni scorsi un incontro con i docenti per capire se il figlio potesse tornare a pieno titolo a scuola, ma le è stato comunicato che il provvedimento disciplinare non sarebbe stato sospeso e che sarebbe durato fino alla fine dell’anno scolastico.

Per questo, la donna chiede al Ministro dell’Istruzione e al Dirigente dell’Ufficio Scolastico di accogliere l’esposto e garantire che il figlio non rimanga ancora “ghettizzato”. La donna, inoltre, ha sottolineato che la scuola sta violando l’articolo 3 della Costituzione e l’articolo 34, secondo i quali “La scuola è aperta a tutti”.