Alunno chiama il 112 a scuola e segnala un omicidio ma è uno scherzo, denunciato per procurato allarme: “Mi annoiavo”

Un fatto assurdo: un alunno di sedici anni di una scuola milanese è stato denunciato per procurato allarme dalla Polizia. Il motivo? Aveva chiamato il 112, mentre si trovava in classe ieri, 27 febbraio, per segnalare un omicidio in Piazza Duomo a Milano. Lo riporta Fanpage.

“C’è una persona appena ammazzata in piazza Duomo”, ha detto una voce al telefono. Da qui la Polizia si è mobilitata, andando nella zona a cercare il cadavere o il responsabile dell’omicidio. Ma all’ombra della Madonnina non è successo nulla: si trattava di uno scherzo.

Gli agenti sono andati a scuola a parlare con il ragazzo

Gli agenti hanno così rintracciato l’autore della chiamata e sono andati direttamente da lui a cercare di comprendere cosa fosse successo. La Polizia si è diretta così a scuola, dove il responsabile del gesto di pessimo gusto, lo studente 16enne, ha detto: “Mi stavo annoiando, volevo solo divertirmi”.

Tuttavia, la chiamata al 112, con il conseguente avvio delle indagini delle Forze dell’Ordine per un omicidio di fatto inesistente, costituisce a tutti gli effetti il reato di procurato allarme. Il 16enne, italiano e che non ha mai avuto problemi con la giustizia, è stato quindi denunciato a piede libero.