Alunno con la pistola a scuola: scatta l’allarme ma non viene trovata, ipotesi pesce d’aprile

Alunno con la pistola a scuola: scatta l’allarme ma non viene trovata,...

In una scuola della provincia di Frosinone è scattato oggi, 1° aprile, un allarme relativo alla presenza di una pistola tra le mura dell’istituto. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine l’arma non è stata trovata. Lo riportano i giornali locali Ciociaria Oggi e Frosinone News.

Scherzo di pessimo gusto?

L’allarme è scattato in seguito ad una telefonata. Gli agenti sono piombati a scuola ma non è stato trovato nulla di anomalo. La circostanza è al momento tutta da accertare per capire se la segnalazione corrisponda alla realtà, se l’arma sia vera o a giocattolo e se sia stata occultata.

C’è anche il sospetto che possa trattarsi di uno scherzo considerata la giornata del primo aprile ma in tal caso, oltre ad essere un “pesce d’aprile” di pessimo gusto, si tratterebbe di un procurato allarme per cui di un reato.