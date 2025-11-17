ANAC, chiusura dei servizi online dal 21 al 25 novembre 2025 per passaggio al Polo Strategico Nazionale

L’Autorità Nazionale Anticorruzione annuncia una sospensione programmata della maggior parte dei propri servizi e piattaforme digitali per consentire la migrazione dell’ecosistema dei contratti pubblici sul Cloud del Polo Strategico Nazionale (PSN). L’interruzione avrà inizio alle ore 08:00 di venerdì 21 novembre e proseguirà fino alle ore 08:00 di martedì 25 novembre 2025.

Durante questa finestra temporale, numerosi servizi risulteranno completamente indisponibili. In particolare, non saranno accessibili:

Portale Servizi ANAC e tutte le applicazioni collegate

Area personale

Fascicolo Virtuale SOA

Fascicolo Virtuale Operatore Economico (componenti OE e SA)

Piattaforma Contratti Pubblici

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Gestione Contributi Gara

Portale dei pagamenti

Servizio Riscossione Contributi (MAV)

Altri servizi non disponibili

Servizi di cooperazione applicativa con PAD ed enti esterni

Certificati di Esecuzione Lavori

Attestazioni SOA

Annotazioni riservate

Attestazioni degli OIV sugli obblighi di pubblicazione

Sistema informatico per la redazione e trasmissione del PTPCT e della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO

Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Piattaforma unica della trasparenza

La sospensione è necessaria per completare la migrazione verso il PSN e svolgere le verifiche tecniche necessarie al corretto funzionamento dell’intero ecosistema. Durante il periodo indicato, non sarà possibile effettuare alcuna operazione tramite i servizi elencati, né ricevere supporto dedicato da parte del personale ANAC, inclusa la gestione delle DSAN per l’abilitazione dei profili.

Gli utenti sono pertanto invitati a programmare le proprie attività tenendo conto della chiusura.

Rimarrà invece pienamente operativo il sito istituzionale www.anticorruzione.it. I servizi non presenti nell’elenco e quelli che non richiedono autenticazione potrebbero comunque essere soggetti a temporanei disservizi.