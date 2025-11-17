ANAC, chiusura dei servizi online dal 21 al 25 novembre 2025 per passaggio al Polo Strategico Nazionale

L’Autorità Nazionale Anticorruzione annuncia una sospensione programmata della maggior parte dei propri servizi e piattaforme digitali per consentire la migrazione dell’ecosistema dei contratti pubblici sul Cloud del Polo Strategico Nazionale (PSN). L’interruzione avrà inizio alle ore 08:00 di venerdì 21 novembre e proseguirà fino alle ore 08:00 di martedì 25 novembre 2025.
Durante questa finestra temporale, numerosi servizi risulteranno completamente indisponibili. In particolare, non saranno accessibili:
Portale Servizi ANAC e tutte le applicazioni collegate
- Area personale
- Fascicolo Virtuale SOA
- Fascicolo Virtuale Operatore Economico (componenti OE e SA)
- Piattaforma Contratti Pubblici
- Qualificazione delle Stazioni Appaltanti
- Gestione Contributi Gara
- Portale dei pagamenti
- Servizio Riscossione Contributi (MAV)
Altri servizi non disponibili
- Servizi di cooperazione applicativa con PAD ed enti esterni
- Certificati di Esecuzione Lavori
- Attestazioni SOA
- Annotazioni riservate
- Attestazioni degli OIV sugli obblighi di pubblicazione
- Sistema informatico per la redazione e trasmissione del PTPCT e della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO
- Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
- Piattaforma unica della trasparenza
La sospensione è necessaria per completare la migrazione verso il PSN e svolgere le verifiche tecniche necessarie al corretto funzionamento dell’intero ecosistema. Durante il periodo indicato, non sarà possibile effettuare alcuna operazione tramite i servizi elencati, né ricevere supporto dedicato da parte del personale ANAC, inclusa la gestione delle DSAN per l’abilitazione dei profili.
Gli utenti sono pertanto invitati a programmare le proprie attività tenendo conto della chiusura.
Rimarrà invece pienamente operativo il sito istituzionale www.anticorruzione.it. I servizi non presenti nell’elenco e quelli che non richiedono autenticazione potrebbero comunque essere soggetti a temporanei disservizi.