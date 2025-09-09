ANAC, nuovo servizio per la registrazione degli utenti: FAQ e video tutorial

Sul portale Servizi dell’ANAC è attivo il nuovo sistema per la registrazione degli utenti e la gestione dei diritti di accesso ai servizi dell’Autorità.
La novità principale è l’introduzione della sezione “Area personale”, che consente a ciascun utente di controllare i propri dati, i profili e le deleghe necessarie per l’uso dei servizi online.
Cosa cambia rispetto al vecchio sistema
Con l’attivazione del nuovo servizio, il precedente strumento di registrazione è stato definitivamente dismesso e non è più disponibile.
I diritti di accesso già attribuiti agli utenti non subiranno modifiche.
Funzionalità del nuovo servizio
Il sistema di registrazione e gestione dei profili permette di:
- creare un account personale sul portale Anac;
- aggiornare dati anagrafici, di contatto e credenziali di accesso;
- monitorare le attività svolte;
- richiedere, consultare o delegare i profili necessari per i vari servizi disponibili.
Strumenti di supporto per gli utenti
All’interno dell’Area personale sono disponibili diverse risorse di aiuto:
- informazioni dettagliate sulle modalità di accesso e gestione dei profili;
- istruzioni specifiche per ogni tipologia di delega;
- video tutorial per guidare gli utenti passo dopo passo;
- una guida online completa;
- una sezione FAQ aggiornata con risposte alle domande più frequenti.