ANAC, nuovo servizio per la registrazione degli utenti: FAQ e video tutorial

Sul portale Servizi dell’ANAC è attivo il nuovo sistema per la registrazione degli utenti e la gestione dei diritti di accesso ai servizi dell’Autorità.

La novità principale è l’introduzione della sezione “Area personale”, che consente a ciascun utente di controllare i propri dati, i profili e le deleghe necessarie per l’uso dei servizi online.

Cosa cambia rispetto al vecchio sistema

Con l’attivazione del nuovo servizio, il precedente strumento di registrazione è stato definitivamente dismesso e non è più disponibile.

I diritti di accesso già attribuiti agli utenti non subiranno modifiche.

Funzionalità del nuovo servizio

Il sistema di registrazione e gestione dei profili permette di:

creare un account personale sul portale Anac;

aggiornare dati anagrafici, di contatto e credenziali di accesso;

monitorare le attività svolte;

richiedere, consultare o delegare i profili necessari per i vari servizi disponibili.

Strumenti di supporto per gli utenti

All’interno dell’Area personale sono disponibili diverse risorse di aiuto: