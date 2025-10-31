Obblighi di pubblicazione e trasparenza, cosa fare entro il 30 novembre 2025

La Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025, avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2024”, contiene la scadenza del 30 novembre alla quale è necessario porre particolare attenzione. VAI AL CORSO

Innanzitutto, OIV sta per Organismo Indipendente di Valutazione. È una struttura interna alle amministrazioni pubbliche con il compito di misurare, valutare e garantire la performance, la trasparenza e l’integrità.

L’OIV, a partire dal 3 giugno scorso, ha compilato, tramite l’applicativo web sul sito ANAC, la scheda di rilevazione al 31 maggio 2025 e la relativa attestazione con evidenza del grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione. Ed entro il 15 luglio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha pubblicato su “Amministrazione Trasparente” la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall’OIV.

In caso di pieno superamento delle carenze rilevate al 31 maggio 2025, l’OIV ha compilato tramite l’applicativo web la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, dichiarando così un grado di assolvimento pari al 100%

Invece, in caso di inadempienze ancora in essere al 30 novembre 2025 (cioè se i punteggi attribuiti nella scheda di rilevazione sono inferiori al 100% nei diversi indicatori, anche in uno solo di essi), l’OIV deve utilizzare l’applicativo web per compilare la scheda di monitoraggio, predisponendo in aggiunta l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza.

Quindi gli OIV, in tali evenienze, ossia quelle nella quali il punteggio attribuito è inferiore al 100% (anche in uno solo dei diversi indicatori), dovranno monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni, verificando entro il 30 novembre 2025 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata scheda di rilevazione (punteggi attribuiti inferiori al 100%); le verifiche, condotte sugli obblighi oggetto di attestazione, riguarderanno i medesimi indicatori esaminati in fase di rilevazione, ossia 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l’aggiornamento; 5) il formato.

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento della sezione “Amministrazione Trasparente” sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non hanno superato, entro il termine del 30 novembre 2025, le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione, gli OIV dovranno elencare nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l’utilizzo di una specifica funzione attivata nel servizio web fornito dall’Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l’Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria.

Alla luce di tale attività, il servizio web consente, a partire dal 1 dicembre 2025, la compilazione e l’estrazione, ai fini del suo successivo utilizzo, di un documento contenente l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza rilevate nel dettaglio alla data del 30 novembre 2025.

L’attestazione degli OIV, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall’Autorità, è pubblicata a cura del RPCT, entro il 15 gennaio 2026, nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

La comunicazione ad ANAC dei dati delle verifiche di monitoraggio e della relativa attestazione deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

Su questi argomenti il corso Comunicazione e trasparenza: gli obblighi di pubblicazione da adempiere entro il 30 novembre

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA: GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA ADEMPIERE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Guida operativa alla Delibera ANAC n. 192/2025

Il corso offre ai partecipanti un quadro chiaro e operativo sugli adempimenti in materia di trasparenza richiesti ad amministrazioni ed enti pubblici con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche.

Partendo dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalle principali delibere ANAC (n. 416/2016, n. 1310/2016 e n. 192/2025), saranno illustrate le sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” delle scuole e analizzati nel dettaglio gli obblighi di pubblicazione previsti, in particolare, dalla delibera n. 192/2025 da adempiere entro il 30 novembre 2025. Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali.

Attraverso esempi concreti di documentazione e dati da pubblicare e di modelli tratti da altre istituzioni scolastiche, il corso fornirà un supporto pratico per una corretta implementazione della normativa.



