Anagrafe Nazionale degli Studenti, via all’aggiornamento. Ecco la data di scadenza per le scuole – PDF

È tempo di aggiornamento per l’Anagrafe Nazionale degli Studenti. Entro il 24 ottobre 2025, tutte le scuole, dalle statali alle paritarie – inclusi i percorsi di primo e secondo livello – sono chiamate a completare un cruciale aggiornamento sul sistema SIDI. Non è solo una formalità burocratica, ma un adempimento fondamentale per l’anno scolastico 2025/2026. In ballo, tra le altre cose, c’è la piena operatività della piattaforma Unica, il nuovo hub digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). La mancata comunicazione dei dati dei frequentanti, infatti, precluderà l’accesso a servizi essenziali per personale scolastico, famiglie e studenti.

Le informazioni richieste nella prima fase

La procedura, disponibile dal 16 settembre 2025 nell’Area Alunni del SIDI, si articola in due momenti distinti. La “Fase A”, da effettuare esclusivamente sul SIDI, richiede l’inserimento delle informazioni sulla struttura di base dell’istituto: sedi, sezioni/classi, tempi scuola o piani di studio per le scuole secondarie di I grado, e indirizzi con i relativi quadri orari per le secondarie di II grado. Per i professionali di nuovo ordinamento, è anche possibile caratterizzare i percorsi con codici ATECO, i “Settori Economico Professionali” (SEP) e l’eventuale riferimento a “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali” (NUP), qualora adottata e coerente con la progettazione curricolare d’Istituto e il PTOF.

Gli adempimenti per la seconda fase

Successivamente si procede con la “Fase B”, dedicata alla comunicazione dei dati anagrafici e della posizione scolastica degli alunni, previa selezione della “Scelta operativa” nella sezione “Utilità”. Le scuole hanno due modalità esclusive: possono operare direttamente sul SIDI, utilizzando le funzioni di “Passaggio da a.s. precedente” per gli alunni già frequentanti o “Passaggio iscritti 1° anno a frequentanti” per le classi prime. In alternativa, possono inviare un flusso di dati da un pacchetto locale fornito da un fornitore certificato, ma in questo caso è fondamentale assicurare una costante sincronizzazione tra il pacchetto locale e il SIDI.

Il “cruscotto di consolidamento” online

Ciò al fine di garantire che le informazioni sulla struttura di base inserite nella “Fase A” siano correttamente recepite, evitando così errori nella trasmissione del flusso di frequenza. Prima di avviare la “Fase B”, è un passaggio obbligato il consolidamento dei dati dell’anno scolastico 2024/2025 tramite la funzione “Cruscotto di consolidamento”. Una volta completate entrambe le fasi, si dovrà chiudere l’attività di avvio attraverso la funzione “Chiusura attività di avvio”, abilitando così la gestione ordinaria dell’Anagrafe. La riapertura di tale attività è permessa solo se si rende necessario ritrasmettere i flussi di frequenza.

La sezione per gli alunni “non collocati”

La gestione ordinaria dell’Anagrafe richiede un aggiornamento tempestivo di ogni evento che modifica la posizione scolastica degli alunni, come nuovi ingressi, trasferimenti, ritiri o abbandoni. È altresì necessario comunicare i dati relativi agli studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale. Un’attenzione particolare va rivolta alla sezione “Alunni a.s. precedente non collocati”, per i quali va sempre indicata la motivazione della mancata collocazione. Rientra in questa gestione anche l’aggiornamento delle sezioni “Gestione assenze mensili” e “Gestione Certificazioni/Attività”, quest’ultima fondamentale per la predisposizione del Curriculum dello Studente.

L’aggiornamento dei fascicoli digitali

Da quest’anno, in caso di “presa in carico” di un alunno da parte di un’altra scuola, verrà inviata una specifica comunicazione via email alla scuola di provenienza, richiedendo in particolare alle scuole paritarie di aggiornare i loro indirizzi di posta elettronica ordinaria sul SIDI. Le istituzioni scolastiche statali dovranno inoltre provvedere all’aggiornamento dei fascicoli degli studenti con disabilità nell’Anagrafe Nazionale Studenti. Infine, anche per i plessi non più funzionanti o privi di studenti, è richiesta la compilazione della “Dichiarazione previsione frequenze” nella sezione “Utilità”.

I servizi disponibili sulla piattaforma Unica

Si ribadisce l’importanza di assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati comunicati, con un cruscotto riepilogativo a disposizione di Dirigenti e Coordinatori scolastici per una verifica costante. L’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti è, dunque, essenziale per l’accesso e la fruizione dei servizi della piattaforma Unica – orientamento, iscrizioni, pagamenti, e il tracciamento della carriera scolastica per l’anno 2025/2026. Maggiori dettagli sulle procedure di abilitazione degli utenti (rimaste invariate rispetto all’anno precedente) e le Guide Operative complete sono consultabili rispettivamente nella nota prot. n. 4619 del 9 settembre 2024 e nella sezione “Documenti e Manuali”.