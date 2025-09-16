Anagrafe Nazionale Studenti, aggiornamento dei dati dal 16 settembre al 24 ottobre 2025

A partire da oggi, 16 settembre 2025, sono disponibili sul SIDI, Area Alunni → Gestione Alunni → Avvio anno scolastico, le funzioni per la comunicazione dei frequentanti l’a.s. 2025/2026 per le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i percorsi di primo e di secondo livello.

Le scuole dovranno procedere all’aggiornamento dei dati entro il 24 ottobre 2025.

Le operazioni si svolgeranno in due fasi:

Fase A – da effettuare esclusivamente sul SIDI

In questa fase vanno inserite le informazioni che definiscono la struttura di base: sedi, sezioni/classi, tempo scuola/piani di studio (per le scuole secondarie di I grado), indirizzi e quadri orari (per le scuole secondarie di II grado). Per le scuole secondarie di II grado l’inserimento degli indirizzi e quadri orari viene effettuato nell’area “Gestione anno scolastico/Quadri orario”.

Fase B – comunicazione dei dati dei frequentanti (dati anagrafici e posizione scolastica).

Prima di comunicare i dati di Anagrafe, occorre procedere al consolidamento dei dati per l’anno scolastico 2024/2025 tramite la funzione “Cruscotto di consolidamento” che prospetta il riepilogo dei frequentanti e degli esiti presenti sul SIDI. Solo dopo aver effettuato il “Consolidamento frequenze a.s.” si può proseguire con la trasmissione dei dati dei frequentanti per il nuovo anno scolastico.

Il MIM sottolinea che in mancanza della comunicazione dei dati dei frequentanti relativi all’a.s. 2025/2026, il personale della scuola, genitori e studenti non potranno avere accesso alle funzioni messe a disposizione all’interno della piattaforma Unica.

LA NOTA MIM