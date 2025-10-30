Andrea Delogu, morto il fratello 18enne. Frequentava la scuola serale, l’istituto: “Profondo dolore e commozione”

Ieri, 29 ottobre, in un terribile incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini, ha perso tragicamente la vita il fratello diciottenne della conduttrice Andrea Delogu. La notizia è subito rimbalzata in tutti i giornali: sono molte le celebrità che hanno espresso cordoglio alla 43enne.

Il messaggio della scuola

Ma chi era il fratello di Andrea Delogu? Il 18enne frequentava il corso serale in un istituto alberghiero di Rimini. La scuola ha espresso il suo cordoglio su Facebook. Ecco il messaggio: “L’intera Comunità Scolastica partecipa con profondo dolore e commozione al lutto che ha colpito la famiglia per la tragica e prematura scomparsa del nostro studente”.

Il giovane aveva già preso contatti con qualche chef, anche fuori dall’Italia, come New York, per un periodo di stage. La scorsa estate estate aveva lavorato come stagionale a Rimini.

A scuola gli dicevano sempre “tu sei il fratello di Andrea Delogu”, ma lui ha sempre chiesto a tutti con fermezza, di essere considerato soltanto per quello che era e non per i nomi dei suoi familiari.

Le parole del padre

Il padre lo descrive come un ragazzo generoso e attento: “Ci ha sempre aiutato tantissimo in famiglia anche nelle piccole faccende domestiche. Lui è stato spesso al mio fianco nel mio lavoro di divulgazione nelle scuole, mi ha assistito anche da un punto di vista tecnico, perché giro con computer, slide da presentare nelle relazioni, cose di questo tipo. Mi ha dato una mano fondamentale, ma è sempre stato defilato quasi nascosto. Ha lavorato in silenzio”.

Ecco cosa ha detto a Il Corriere della Sera: “Mio figlio era un ragazzo d’oro. Rispettava le regole, non era mai in ritardo agli appuntamenti era sempre puntuale. Era atteso per una lezione di scuola guida, qui a Bellaria, e per andarci aveva preso la moto. C’era il sole, era caldo, era una bellissima giornata. Venti minuti dopo l’orario di inizio della lezione mi ha chiamato la segretaria della scuola. Lo ha fatto per informarmi che mio figlio non si era presentato e non aveva avvisato. Mi chiedevano se sapevo dove fosse”.

L’incidente

Il giovane, come riporta La Stampa, era in sella ad una moto Benelli 750 e ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo e poi rimbalzando contro un altro.