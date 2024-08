Anno scolastico 2024/25, immissioni in ruolo, mini call veloce, assegnazioni, utilizzazioni e bollettini Gps: le prossime tappe

Fino alle ore 14 del 7 agosto 2024 è stato possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

E adesso, cosa succede? La diretta della Tecnica risponde live

La domanda è presto fatta, una volta scaduto il termine per il conferimento delle supplenze annuali, quali saranno le prossime tappe? Sarà un altro mese caldo, quello di agosto, con le immissioni in ruolo ma non solo. Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 07 agosto, con ospite Serena Morando del centro nazionale Flc Cgil.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“È possibile fare un riepilogo sulle tempistiche delle prossime procedure: immissioni in ruolo, mini call veloce, assegnazioni/utilizzazioni provvisorie, primi bollettini GPS?“

Ecco la risposta di Serena Morando:

“Sulle tempistiche abbiamo tante difficoltà, nel senso che il Ministero non ne ha fornite, ha lasciato piuttosto liberi gli Usr di attivare i turni delle nomine in ruolo. Possiamo fare un riassunto di quello che avverrà in ordine cronologico, e ciò ci consentirà di capire quello che avverrà prima o dopo”.

“Per prima cosa le immissioni in ruolo: alcuni Usr ci stanno già lavorando, anche perché il Ministero ha fornito ai diversi uffici scolastici, il contingente, ma poi ogni ufficio ha avuto la libertà di gestire il contingente, a seconda dei posti liberi e vacanti in quella regione e a seconda della capienza delle graduatorie. Vuol dire che gli è stato assegnato un contingente numerico ma come distribuirlo, su quali gradi di scuola, su quali classi di concorso, è stata una prerogativa affidata agli Usr per evitare forzature che portano a compensazioni ecc. partendo dal presupposto che noi abbiamo circa 64mila posti vacanti e disponibili e abbiamo 45mila immissioni in ruolo. Avremo una marea, e ogni anno sono sempre di più, di supplenze, anche su posti al 31, che sono stati accantonati per il prossimo concorso”.

“Come avvengono le immissioni in ruolo? Coi turni di nomina che si aprono in tempi diversi da regione a regione, quindi è importantissimo che chi aspetta un’immissione in ruolo da Gm di qualsiasi regione controlli quotidianamente il sito dell’Usr perché escono i turni di nomina che hanno due fasi: la prima fase è quella della scelta della provincia, il turno che viene dopo è gestito dall’ambito territoriale della provincia che è stata attribuita, quindi la scelta della scuola. Ma per il primo turno che è molto importante perché è la fase provinciale, si hanno 48 ore, si apre e si chiude e poi la funzione sparisce, quindi è importante controllare dalla prossima settimana, quotidianamente, i siti degli Usr. Dopodichè si attiveranno le immissioni in ruolo, prima da Gm, poi da Gae, quindi la stessa procedura anche su base provinciale ci sarà da Gae ma appena successiva a quella da Gm, dopo ancora, perché sui posti che residuano ci saranno le immissioni in ruolo da prima fascia sostegno. Questi ultimi attenderanno un pochino di più perché devono rimanere vacanti dei posti al 31/08 che devono essere attribuiti a quella procedura e subito dopo, verso fine agosto la mini call veloce che è ancora sui posti che residuano dalla prima fascia sostegno”.

“Secondo me arriveremo alle prime attribuzioni Gps a ridosso dell’anno scolastico, magari sono pessimista però siamo in ritardo. La data del 7 agosto ovvero di scadenza delle istanze per le 150 preferenze è stata proprio posticipata di soli due giorni perché da oggi pomeriggio (7 agosto) gli uffici hanno l’invito di iniziare a lavorare”.

“Per quanto riguarda le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sapete che è l’unica procedura che viene fatta ancora manualmente dagli ambiti territoriali, che si muovono con tempistiche completamente diverse e, prima di procedere alle assegnazioni e alle utilizzazioni, vengono accantonati i posti che vanno alle diverse procedure concorsuali e negli ultimi anni le assegnazioni e le utilizzazioni sono state attribuite solo ai posti al 30/06″.

“Una cosa è certa, usciranno prima le assegnazioni e le utilizzazioni che il bollettino Gps”.

