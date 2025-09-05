Anno scolastico al via, perchè i docenti non s’aggiornano nelle Università? Per insegnare materie come fisica e chimica è vitale: in Slovenia si fa

“Gli insegnanti credono nella loro missione, danno l’anima per il loro lavoro, ma in Italia quelli di discipline scientifiche come fisica e chimica non hanno accesso alla ricerca didattica e vengono fatti formare in modo troppo rapido e superficiale”. Lo ha denunciato, all’Ansa, Marisa Michelini dell’Università di Udine, tra gli organizzatori del convegno della Fondazione ‘I Lincei per la Scuola’, svolto il 4 e 5 settembre a Roma, incentrato proprio sull’insegnamento di queste discipline: l’evento, infatti, ha voluto sottolineare come per queste materie (anche se probabilmente si potrebbe allargare il discorso anche a diverse altre discipline) non basti una semplice trasmissione delle nozioni, ma sia necessaria una costruzione personale della conoscenza da parte degli studenti.

“A livello internazionale c’è molto più approfondimento in questo senso, sulle modalità con le quali far crescere la conoscenza scientifica dei ragazzi“, ha detto Michelini, anche lei professoressa nell’ateneo friulano, che ha raccontato ciò che avviene a pochi chilometri di distanza, in Slovenia. “Tutti gli anni, la prima settimana di settembre, gli insegnanti vanno nelle università per aggiornarsi sui più recenti risultati della ricerca: perché – ha chisto la professoressa – non possiamo farlo anche noi?”.

Secondo l’accademica, “è un problema culturale, prima di tutto, tutti si devono rendere conto che c’è bisogno di fare questa integrazione e poi naturalmente chi ha il potere per farlo deve favorire questo processo e fare in modo che si realizzi”.

“Bisognerebbe finalmente fare quello che esiste in tutti i paesi e che in Italia si promette da anni con una continuità e una progettazione iniziale, e non abbandonata a una realtà differenziale”, ha concluso Michelini.

La Fondazione “I Lincei per la Scuola” è stata costituita il 23 Giugno 2015: lo scopo della sua istituzione è quello di promuovere una nuova didattica nella scuola, attraverso il progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”, nato dal Protocollo d’intesa tra le Istituzioni Accademia Nazionale dei Lincei e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La formazione e l’aggiornamento, sostengono dalla Fondazione, sono determinanti ai fini dell’efficacia dell’insegnamento prodotto dai docenti e quindi dell’apprendimento da parte degli allievi.