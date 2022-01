APE sociale: al via la domanda per il riconoscimento dei requisiti

La Legge di Bilancio ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale. In particolare, il comma 91 ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022.

Lo stesso comma 91, nonché il successivo comma 92 hanno inoltre introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2022, delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

In particolare, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto al beneficio. Tra queste:

Con il messaggio 274 del 20 gennaio 2022, l’INPS ha comunicato che le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale sono state riaperte data dal 18 gennaio 2022.

Dalla medesima data sono disponibili, nella sezione “Moduli” in ”Prestazioni e servizi” presente sul sito dell’Istituto, anche i modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’APE sociale (settore pubblico mod. AP148).