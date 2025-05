Apre porta antipanico a scuola e cade in una buca causata da un cantiere: alunna portata in ospedale

Improvviso incidente in una scuola superiore di Torino: qualche giorno fa un’alunna ha aperto una porta antipanico ed è caduta in una buca, vista la presenza di un cantiere all’interno dell’istituto per lavori. La ragazza, come riporta Torino Today, è stata portata in ospedale.

Trasportata in ambulanza in ospedale dopo essere stata riportata al livello del piano da qualcuno (operai o personale scolastico), ha riportato fortunatamente soltanto traumi lievi, guaribili in cinque giorni. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine interna a cui probabilmente ne seguirà una dell’ufficio scolastico regionale.

I genitori vogliono sporgere denuncia

Nell’edificio sono in corso lavori da alcuni mesi. La ragazza ha raccontato di avere aperto quella porta, all’interno del laboratorio di cucina, dopo avere visto un operaio che faceva dei gesti, come se fosse in pericolo. All’episodio ha assistito tutta la sua classe. La famiglia della giovane ha manifestato l’intenzione di presentare denuncia, in quanto la porta, visto che dava sulla buca, avrebbe dovuto essere chiusa senza possibilità di aprirla. Una pratica è stata inoltrata dalla polizia locale allo Spresal dell’Asl Torino, competente per materia trattandosi di un cantiere.

Questa mattina, come riporta Ansa, i militanti di Azione Studentesca hanno organizzato un presidio per denunciare l’incidente.