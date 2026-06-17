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Docenti
17.06.2026

Arretrati e aumenti scuola 2026, quando avverrà l’erogazione?

Sara Adorno
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Indice
Gli aumenti in busta paga
Gli arretrati
Quando arriveranno arretrati e aumenti?
Il testo ufficiale con le tabelle

Lo scorso 1° aprile è stato firmato il rinnovo contratto scuola anno 2025/27 all’Aran (solo parte economica).

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo, martedì 16 giugno, alla parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025/2027, sottoscritto lo scorso 1° aprile. Il provvedimento riguarda oltre un milione e 200mila lavoratori tra docenti e personale ATA.

Gli aumenti in busta paga

Salvo improbabili intoppi burocratici, i nuovi importi retributivi potrebbero essere erogati già con gli stipendi del mese di luglio. Per i docenti è previsto un aumento mensile lordo medio di 143 euro, mentre per il personale ATA l’incremento si attesta a 107 euro lordi medi al mese.

Gli arretrati

Insieme agli aumenti arriveranno anche gli arretrati: 855 euro lordi medi per gli insegnanti e 633 euro lordi medi per assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari.

Quando arriveranno arretrati e aumenti?

Con il via libera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno, i tempi si accorciano. Salvo imprevisti di natura burocratica, docenti e personale ATA potrebbero vedere accreditati sia gli aumenti sia gli arretrati già questa estate, con gli stipendi di luglio.

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo dell’ipotesi del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download

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