Arriva Punto di Incontro, la più importante manifestazione regionale dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro

Per due giorni la Fiera di Pordenone diventa punto di riferimento per studenti al termine del percorso formativo e persone in cerca di ricollocamento

Arrivata alla sua 14° edizione, la manifestazione sarà interamente dedicata al futuro, un’occasione imperdibile di informazione, confronto e dialogo, aperto a tutti coloro che sono interessati a percorsi di formazione e lavoro e che potranno incontrarsi il 09 e 10 novembre presso Pordenone Fiere S.p.A

A chi si rivolge l’iniziativa

La Fiera si rivolge non solo alle giovani generazioni, alla ricerca di spunti per orientarsi nelle scelte formative post-diploma e delle prime opportunità lavorative, ma anche a chi desidera riqualificare il proprio profilo professionale o cambiare impiego.

È una manifestazione che ogni anno accoglie studenti della scuola superiore e le loro famiglie, docenti dell’orientamento, persone in cerca di un primo o nuovo lavoro e tutti coloro che desiderano organizzare nuove esperienze all’estero o specializzarsi.

Grazie ad una proposta espositiva diversificata, finalizzata a garantire una panoramica

completa su offerta formativa e lavorativa, i visitatori di Punto di Incontro potranno entrare in contatto con realtà locali e non solo: università, centri di formazione, ITS (Istruzione Tecnica Superiore), IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), business school, imprese, forze dell’ordine, servizi per l’impiego, agenzie del lavoro, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacali, istituzioni,….

Non solo studio, dunque, ma anche tante opportunità di carriera.

Un momento per fare networking, informarsi, guardare alle alternative possibili per il proprio futuro, all’interno di un format fieristico che unisce stand espositivi ad un ricco programma di incontri gratuiti.

Workshop e seminari

Punto di Incontro si propone come un luogo dove far nascere domande, grazie all’interazione con gli espositori presenti e alla partecipazione a workshop e seminari, ma soprattutto dove trovare risposte, grazie alla possibilità di dialogare direttamente con gli interlocutori di interesse.

Nei padiglioni del quartiere fieristico troverete anche tanti stand dinamici e coinvolgenti, che proporranno giochi, quiz, interviste, “prove sul campo”, simulazione di test di esami,…. e tanto altro ancora.

Trova lavoro

Come entrare nel mondo del lavoro? Quali sono le competenze più richieste? Quali sono le professioni del futuro?

A queste domande si cercherà di rispondere offrendo un ventaglio di informazioni sulle opportunità, sulle soft skills più ambite con approfondimenti e testimonianze dal vivo.

Molte sono le aziende che stanno già cercando nuovi talenti o persone con esperienze e le aspetteranno presso i loro stand in fiera per un primo colloquio conoscitivo

Che tu stia cercando un percorso di studio post diploma o una prima o nuova esperienza di lavoro, vieni a Punto di Incontro!

Mercoledì 9 e Giovedì 10 novembre dalle ore: 9.00/17.00

Per maggiori informazioni: http://www.incontropordenone.it/, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram

