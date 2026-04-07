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07.04.2026

Asili nido e scuole dell’infanzia: 180 milioni per arredi innovativi

Redazione
Indice
I fondi PNRR
Le risorse aggiuntive
Le parole del ministro

l Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie per la distribuzione di 150 milioni di euro destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. A questi si aggiungono ulteriori 30 milioni stanziati con due decreti firmati nella stessa giornata, per un totale complessivo di 180 milioni di euro.

I fondi PNRR

Le risorse rientrano nel Piano per asili nido e scuole dell’infanzia finanziato dal PNRR e riguardano la fascia di età compresa tra zero e sei anni. I fondi finanzieranno il rinnovo degli arredi in 1.778 strutture educative distribuite sull’intero territorio nazionale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare e migliorare l’offerta educativa nei primi anni di vita, considerati decisivi per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini.

Le risorse aggiuntive

I 30 milioni aggiuntivi hanno una destinazione specifica: serviranno allo scorrimento delle graduatorie nelle regioni del Mezzogiorno e al rimborso dei comuni che hanno già completato i lavori e acquistato gli arredi, nei limiti delle risorse disponibili. Si tratta di una misura pensata per ridurre i divari territoriali tra nord e sud del Paese, garantendo che anche le aree storicamente più svantaggiate possano beneficiare degli investimenti previsti dal piano.

Le parole del ministro

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato il provvedimento sottolineando la finalità sociale dell’intervento. “Lavoriamo per garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un’educazione di qualità”, ha dichiarato. “Abbiamo aumentato le risorse per supportare concretamente l’offerta educativa per i più piccoli, per ridurre le disuguaglianze e per dare un’opportunità di futuro ai nostri giovani”, ha concluso il ministro.

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