Asili nido e scuole dell’infanzia: 180 milioni per arredi innovativi

l Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie per la distribuzione di 150 milioni di euro destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. A questi si aggiungono ulteriori 30 milioni stanziati con due decreti firmati nella stessa giornata, per un totale complessivo di 180 milioni di euro.
Le risorse rientrano nel Piano per asili nido e scuole dell’infanzia finanziato dal PNRR e riguardano la fascia di età compresa tra zero e sei anni. I fondi finanzieranno il rinnovo degli arredi in 1.778 strutture educative distribuite sull’intero territorio nazionale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare e migliorare l’offerta educativa nei primi anni di vita, considerati decisivi per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini.
I 30 milioni aggiuntivi hanno una destinazione specifica: serviranno allo scorrimento delle graduatorie nelle regioni del Mezzogiorno e al rimborso dei comuni che hanno già completato i lavori e acquistato gli arredi, nei limiti delle risorse disponibili. Si tratta di una misura pensata per ridurre i divari territoriali tra nord e sud del Paese, garantendo che anche le aree storicamente più svantaggiate possano beneficiare degli investimenti previsti dal piano.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato il provvedimento sottolineando la finalità sociale dell’intervento. “Lavoriamo per garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un’educazione di qualità”, ha dichiarato. “Abbiamo aumentato le risorse per supportare concretamente l’offerta educativa per i più piccoli, per ridurre le disuguaglianze e per dare un’opportunità di futuro ai nostri giovani”, ha concluso il ministro.