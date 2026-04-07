Servizio Civile Universale: domande entro l’8 aprile, utile per la riserva del 15% dei posti nei concorsi della scuola

È stato pubblicato il bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile universale. L’iniziativa coinvolgerà giovani impegnati in programmi di intervento da realizzarsi tra il 2026 e il 2027, sia sul territorio nazionale sia all’estero.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Oltre 2.600 progetti in tutta Italia

La gran parte dei posti disponibili riguarda progetti da svolgere in Italia. In particolare:

64.479 volontari saranno inseriti in 2.635 progetti , collegati a 548 programmi di intervento distribuiti sul territorio nazionale.

saranno inseriti in , collegati a distribuiti sul territorio nazionale. 1.485 volontari saranno invece impegnati all’estero, in 204 progetti afferenti a 54 programmi di intervento.

Le attività riguarderanno numerosi ambiti, dal sociale alla tutela del patrimonio culturale e ambientale, fino all’educazione e alla cooperazione internazionale.

Durata e impegno richiesto

I progetti di Servizio civile universale avranno una durata variabile tra 8 e 12 mesi. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, oppure un monte ore annuo proporzionato alla durata del progetto:

1.145 ore per i progetti di 12 mesi

per i progetti di 12 mesi 1.049 ore per 11 mesi

per 11 mesi 954 ore per 10 mesi

per 10 mesi 859 ore per 9 mesi

per 9 mesi 765 ore per 8 mesi

Il servizio sarà articolato su cinque o sei giorni alla settimana.

Compenso mensile per i volontari

Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno un contratto con il Dipartimento competente. Il bando prevede un assegno mensile di 519,47 euro, importo che potrà essere aggiornato sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT.

Come scegliere il progetto

Per partecipare alla selezione è necessario individuare prima il progetto di interesse. L’elenco completo è consultabile tramite il motore di ricerca disponibile nella sezione “Progetti”, con due strumenti dedicati:

“Scegli il tuo progetto in Italia”

“Scegli il tuo progetto all’estero”

Cliccando su “Cerca” senza inserire filtri è possibile visualizzare tutti i progetti disponibili. In alternativa si possono selezionare criteri specifici per una ricerca più mirata.

Nella pagina di dettaglio di ogni progetto è indicato anche il numero di domande già presentate per quella sede, aggiornato al giorno precedente alla consultazione. Dopo aver scelto il progetto, è consigliato consultare il sito dell’ente titolare, dove è pubblicata la scheda con tutti gli elementi essenziali dell’attività.

Domanda solo online

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma, accessibile da computer, tablet e smartphone al seguente indirizzo https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/.

L’accesso alla piattaforma è possibile tramite:

Carta d’Identità Elettronica (CIE) con livello di sicurezza 2

con livello di sicurezza 2 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2

I cittadini dell’Unione europea o di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia che non dispongono dello SPID possono richiedere specifiche credenziali di accesso direttamente al Dipartimento tramite la procedura indicata nella piattaforma.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

In sintesi