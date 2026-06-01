Diretta video

Prima Ora - le notizie dell'1 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
01.06.2026

Assegnati agli USR 9 milioni di euro per il servizio psicologico agli studenti AscoltaMI: un voucher di 250 euro per 5 incontri, 30 giorni di tempo per scegliere il professionista

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
A chi si rivolge e come funziona
Come richiedere il bonus
Obiettivi e ripartizione delle risorse

Un investimento strutturale sulla salute mentale delle nuove generazioni. Con il recente decreto dipartimentale di maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso operativo il “Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti”, istituendo ufficialmente il servizio denominato «AscoltaMI».

L’iniziativa punta a fornire un supporto concreto contro il disagio psicologico, le difficoltà relazionali e la povertà educativa.

Con il decreto, è disposta a favore degli Uffici scolastici regionali, per l’A.S. 2025/2026, l’assegnazione delle risorse, pari ad euro 9.000.000,00.

A chi si rivolge e come funziona

In questa fase sperimentale, il servizio è rivolto specificamente agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Il cuore del progetto è l’erogazione di un voucher del valore di 250 euro. Questo contributo consente di coprire un percorso di cinque incontri con un professionista psicologo: ogni sessione avrà una durata di 60 minuti, fatta eccezione per il primo colloquio che durerà 70 minuti per permettere di concordare le modalità del servizio.

Come richiedere il bonus

La procedura è interamente digitalizzata per facilitare l’accesso alle famiglie. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono richiedere il voucher accedendo all’applicativo «AscoltaMI» integrato nella Piattaforma Unica.

Le domande saranno gestite in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse stanziate per ogni ambito regionale. Una volta ottenuto il voucher, le famiglie avranno trenta giorni di tempo per scegliere il professionista, pena la decadenza del beneficio. Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza direttamente tramite la piattaforma dedicata.

Obiettivi e ripartizione delle risorse

Non si tratta solo di un supporto individuale, ma di una strategia più ampia. Il servizio «AscoltaMI» è finalizzato anche all’avviamento di percorsi di educazione all’affettività, al supporto per l’orientamento e alla prevenzione del cyberbullismo.

Le risorse sono state ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali (USR) seguendo criteri che tengono conto delle fragilità del territorio. Il 70% dei fondi è assegnato in base alla popolazione scolastica regionale, ma pesano in modo significativo (per il restante 30%) indicatori come la media degli abbandoni scolastici, la presenza di allievi con background socio-economico svantaggiato e le fragilità negli apprendimenti rilevate dai dati INVALSI.

In base alle tabelle ministeriali, la Lombardia (con oltre 1,3 milioni di euro), la Campania (1,2 milioni) e la Sicilia (900mila euro) sono le regioni che riceveranno la quota maggiore di finanziamenti per far fronte alle richieste di voucher.

Psicologi

Supporto psicologico AscoltaMI, si può chiedere il servizio per più figli? Cosa fare se lo studente vuole cambiare psicologo? Le faq del MIM

Supporto psicologico, dal 28 maggio attivo il servizio per gli studenti AscoltaMI: fino a cinque incontri gratuiti

Su UNICA arriva “AscoltaMI”, lo sportello psicologico online gratuito per gli studenti

Benessere a scuola, arriva “AscoltaMI” per il supporto psicologico degli studenti: spetterà un voucher di 250 euro a chi ne farà richiesta – DECRETO

Supporto psicologico online per gli studenti, Garante privacy dà il via libera al servizio “AscoltaMi”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Esame Maturità 2026, il primo con la riforma Valditara: c’è ancora qualcosa da cambiare? – SONDAGGIO

Redazione

Smartphone ai ragazzi non prima dei 13 anni: il patto di famiglie e insegnanti in venti scuole di Milano

Daniele Di Frangia

Assegnati agli USR 9 milioni di euro per il servizio psicologico agli studenti AscoltaMI: un voucher di 250 euro per 5 incontri, 30 giorni di tempo per scegliere il professionista

Lara La Gatta

Alunno tenta di aggredire il prof in diretta social, aveva annunciato tutto su TikTok: è il secondo caso simile, colpa del web?

Redazione
vai alla ricerca avanzata