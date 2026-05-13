Su UNICA arriva “AscoltaMI”, lo sportello psicologico online gratuito per gli studenti

Il benessere psicologico degli studenti entra al centro delle politiche scolastiche italiane. Si chiama AscoltaMI il nuovo servizio di sostegno psicologico online promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha stanziato oltre 18 milioni di euro all’anno per aiutare ragazze e ragazzi ad affrontare difficoltà emotive, stress scolastico e momenti di crescita complessi.

Il progetto, di natura sperimentale, è rivolto in particolare agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e a quelli del primo biennio delle superiori: fasi cruciali del percorso educativo, spesso segnate da cambiamenti personali e nuove sfide. L’obiettivo è chiaro: prevenire il disagio giovanile, contrastare la demotivazione allo studio e ridurre il rischio di abbandono scolastico.

Come funziona il servizio

AscoltaMI sarà accessibile a breve tramite la piattaforma digitale Unica, dove famiglie e studenti potranno richiedere gratuitamente un percorso di supporto psicologico. Il servizio prevede fino a cinque incontri in videoconferenza con professionisti qualificati, selezionabili direttamente online tra quelli accreditati.

A poter presentare la domanda sono i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) degli studenti interessati, oppure gli stessi studenti se maggiorenni. La procedura è semplice e immediata: basta accedere alla propria area personale su Unica e compilare la richiesta. L’esito è istantaneo, ma resta vincolato alla disponibilità dei fondi nella propria regione.

Risorse limitate, ma rinnovabili

Il servizio sarà disponibile fino a esaurimento delle risorse stanziate annualmente per ciascun territorio. Tuttavia, il Ministero prevede la possibilità di rifinanziare periodicamente l’iniziativa, per ampliare la platea dei beneficiari e garantire continuità al progetto.

In caso di mancato accoglimento della domanda per fondi esauriti, sarà comunque possibile ripresentarla in un secondo momento. Allo stesso modo, chi decide di non usufruire più del servizio potrà rinunciare, liberando risorse per altri studenti.

Professionisti qualificati e privacy garantita

Gli psicologi coinvolti sono iscritti all’Ordine da almeno tre anni e vantano esperienza nel lavoro con giovani e contesti scolastici. Dopo il primo incontro, è prevista la possibilità di cambiare professionista (una sola volta), qualora emergano incompatibilità.

Gli incontri si svolgeranno online attraverso una piattaforma sicura, progettata per garantire la massima tutela della privacy. Tutti i colloqui sono coperti da segreto professionale, elemento fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia tra studente e psicologo.