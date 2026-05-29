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29.05.2026

Assegnazione docenti alle classi: come funziona? Cosa deve sapere il dirigente scolastico? – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano
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Il mese di settembre rappresenta un periodo dell’anno scolastico particolarmente impegnativo sia per il personale (docenti ed ATA), sia per il dirigente scolastico che ha il compito, assegnato dalle norme, ma soprattutto dalle funzioni e dalle responsabilità delineate dall’art. 25 cc. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, di avviare tutte quelle azioni e procedure necessarie per programmare, pianificare, realizzare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti per l’Istituto diretto e anche quelli previsti dalle finalità istituzionali proprie delle istituzioni scolastiche.

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Con questa guida intendiamo occuparci dell’assegnazione del personale alle classi e ai plessi scolastici che negli anni hanno costituito oggetto di dibattiti, di contenziosi e di pronunciamenti giurisdizionali.
Perfino l’ANAC si è espressa sull’argomento, con la Delibera n. 430 del 2016, inserendo l’assegnazione dei docenti alle classi tra i processi a maggior rischio correttivo.

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