Assegnazione provvisoria docenti 2025/2026: requisiti, motivazioni e preferenze richiedibili

Dovrebbe essere sottoscritto e pubblicato prossimamente il CCNI per l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione annuale dei docenti per il triennio 2025/2028 e la successiva Ordinanza Ministeriale riguardante la mobilità annuale 2025/2026.

Requisiti domanda assegnazione provvisoria

Possono fare domanda di assegnazione provvisoria:

• I docenti di ruolo immessi prima dell’anno scolastico 2023/2024;

• Docenti neoassunti dal 2023/24: soggetti al vincolo triennale, solo all’interno della provincia, salvo deroghe specifiche;

• Docenti assunti da GPS sostegno: se hanno superato l’anno di prova e rientrano nelle deroghe del CCNL 2019/21;

• Docenti rientranti nelle deroghe previste dal CCNI.

Motivazioni

I docenti suddetti possono fare domanda, a condizione di rientrare in uno dei seguenti motivi:

• Ricongiungimento a figli minori, coniuge, convivente o genitore;

• Gravi esigenze di salute documentate;

• Situazioni familiari particolari (es. disabilità grave ai sensi della Legge 104/92).

Inoltre possono fare domanda i docenti che rientrano in una delle seguenti deroghe al vincolo triennale:

• Genitori di figli sedicenni entro il 31 dicembre del 2025;

• Figli di genitori ultra sessantacinquenne entro il 31 dicembre 2025;

• Docenti con disabilità grave o che assistono familiari disabili.

Preferenze richiedibili

I docenti, nel presentare la domanda di assegnazione provvisoria, possono indicare fino a 20 preferenze per infanzia/primaria e 15 per secondaria. Fermo restante che è obbligatorio indicare il comune di ricongiungimento come prima preferenza