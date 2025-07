Assegnazione provvisoria e utilizzazione: scaduto il termine per la presentazione della domanda cosa prevede la procedura?

Il 25 luglio 2025 alle ore 23,59 è scaduto il termine per la presentazione della domanda per l’assegnazione provvisoria e/o per l’utilizzazione del personale docente, educativo e ATA e gli UST (Uffici Scolastici Territoriali) hanno iniziato a esaminare le domande ricevute e a verificare la correttezza della documentazione allegata:

• Certificati di residenza,

• Stato di famiglia,

• Attestazioni sanitarie,

• Permessi legge 104/92.

Deroghe previste

Il personale dell’UST, oltre a controllare la correttezza della documentazione allegata, verifica che il richiedente rientri nella casistica delle deroghe previste dal CCNI 2025/2028:

• Genitore di figlio o figlia che compie sedici anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Figlio o figlia di genitore ultra sessantacinquenne che compie gli anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Usufruisce dell’art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992;

• Usufruisce dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;

• Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile.

Ulteriori deroghe

Oltre alle suddette va accertato che il richiedente sia beneficiario della deroga prevista dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 nell’ordine di seguito indicato:

1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente, di fatto, di soggetto con disabilità grave;

2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Assegnazione delle sedi

Ultimate le verifiche si provvede alle assegnazioni provvisorie nei limiti dei posti disponibili, rimasti dopo la mobilità definitiva e prima delle nomine a tempo determinato. Qualora la domanda sia accolta, il docente è assegnato alla sede scelta e indicata nella domanda per il solo anno scolastico 2025/2026, mentre nel caso di mancata assegnazione, il docente resta nella sede di titolarità.

Comunicazione degli esiti

Ultimate tutte le operazioni di verifica e messo in atto la procedura prevista per l’assegnazione della sede richiesta, i risultati sono pubblicati sul sito dell’USP di competenza e comunicati tramite la piattaforma POLIS – istanze On Line.

Nel caso di errori cosa prevede la normativa

Il personale interessato alla mobilità annuale, dopo avere verificata la graduatoria pubblicata dall’UST competente, qualora dovesse accorgersi di eventuali errori di punteggio o mancato riconoscimento di precedenza spettante, può produrre un reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, via PEC da inviare all’UST di competenza, prestando attenzione a indicare la graduatoria contestata, a motivare il reclamo e a descrivere in modo dettagliato il presunto errore riscontrato oltre a allegare eventuale documentazione.

Riscontro al reclamo

L’UST ricevuto il reclamo verifica se si è trattato di un errore ed entro 10 giorni, provvede alla correzione della graduatoria.

Alternativa al reclamo

In alternativa al reclamo, il personale interessato, può agire richiedendo la risoluzione amichevole attraverso la procedura di conciliazione.

Reclamo o procedura di conciliazione negativa

Nel caso in cui il reclamo o la procedura di conciliazione amichevole non dovesse avere riscontro positivo, il personale, può adire alle vie legali attraverso il ricorso giudiziario, il cui esito sarà comunicato dal giudice con proprio provvedimento.