Assegnazioni e utilizzazioni, ecco tutte le tappe e i tempi per arrivare agli esiti finali. Disponibilità posti, prima dei risultati definitivi

Entro le 23:59 di venerdì 25 luglio si potranno ancora inoltrare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, dopo questo termine non sarà più possibile procedere con l’inoltro. Anche per le domande da presentare con il modello cartaceo, la data dell’inoltro per via PEC è inderogabilmente il 25 luglio 2025.

Tempi per le graduatorie provvisorie

Gli uffici scolastici andranno a valutare e convalidare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria a partire da lunedì 28 luglio e, realisticamente andranno a pubblicare le graduatorie provvisorie entro la prima decade del mese di agosto.

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono ammessi i reclami. Avverso le graduatorie redatte dall’ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. Per cui se le graduatorie provissorie fossero pubblicate il giorno 8 agosto, entro il 12 agosto il docente che aspira alla mobilità annuale dovrà presentare motivato reclamo.

Graduatorie definitive dopo Ferragosto

Dopo la festività di Ferragosto, presumibilmente tra il 19 e il 21 agosto, saranno pubblicate le graduatorie definitive sia provinciali, sia interprovinciali di utilizzazioni e assegnazione provvisoria. Stessa sorte, ma forse con qualche giorno di ritardo, potrebbero avere le graduatorie degli accodati che fino al prossimo 31 agosto avranno ancora un contratto a tempo determinato.

Diponibilità posti ed esiti mobilità

La data prevista per le disponibilità delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è il 20 agosto, ovvero subito dopo le immissioni in ruolo straordinarie da GPS I fascia sostegno. Quindi a partire dal 21 e a terminare per il 26 agosto dovrebbero esserci nell’ordine le utilizzazioni provinciali, le assegnazioni provvisorie provinciali, poi si passerà alle assegnazioni provvisorie interprovinciali e a qualche caso di utilizzazione interprovinciale.