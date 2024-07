Assegnazioni provvisorie 2024, partite le operazioni: quali possibilità per i docenti? – DIRETTA ore 16,30

Assegnazioni provvisorie 2024, partite le operazioni: quali possibilità per i docenti? –...

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

Il personale Ata potrà presentare la domanda dall’8 al 19 luglio.

Modalità presentazione domanda

La domanda può essere effettuata esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione on-line delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Personale educativo e insegnanti di religione cattolica

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica dovranno essere presentate dall’11 al 24 luglio, avvalendosi del modello di domanda cartaceo pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Di chi può fare domanda e delle informazioni utili sulla compilazione, ci occuperemo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 15 luglio alle ore 16,30, ospite Maria Grazia Frilli del Centro Nazionale Flc Cgil.

