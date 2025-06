Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su assegnazioni provvisorie 2025/2026, ecco in arrivo alcune novità

1) Sono entrata in ruolo a settembre 2024 con contratto a tempo determinato da GPS I fascia sostegno ADEE a Milano e sto per concludere anno di prova. Ho una figlia di 10 anni residente a Cosenza, potrò richiedere assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungermi a mia figlia?

L’ufficialità dei destinatari alle prossime domande di assegnazione provvisoria dovrebbe arrivare a giorni. Però possiamo dire che con molta probabilità ( dalle notizie che trapelano sul rinnovo CCNI mobilità annuale 2025-2028), tra i destinatari a potere partecipare alle istanze di assegnazione provvisoria interprovinciale, ci sono anche tutti quei docenti abilitati su disciplina/specializzati su sostegno che, pur avendo un contratto a tempo determinato, saranno passati a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2025 e dovranno avere come neoassunti una deroga (come per esempio la figlia di età inferiore ai 16 anni). Nel caso specifico dell’inserimento in ruolo da GPS I fascia, potrà fare domanda se avrà superato l’anno di prova entro la scadenza dell’istanza di assegnazione provvisoria.

2) Sono una docente vincitrice del concorso PNRR 1, non ho potuto svolgere l’anno di prova perché non ero in possesso all’atto della nomina in ruolo dell’abilitazione. Adesso ho conseguito l’abilitazione con il percorso di 36 CFU ( cioè i 60 CFU abbreviati) e quindi passerò a partire dall’1 settembre 2025 ad avere un contratto a tempo indeterminato. Avendo una figlia di appena 2 anni, potrò fare domanda di assegnazione provvisoria verso la provincia dove risiedono mia figlia e mio marito?

Anche in questo caso la mia risposta è condizionata da quello che effettivamente verrà scritto nel prossimo CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026 (che verrà firmato a giorni). Tuttavia l’ottimismo della ragione mi fa sbilanciare in una risposta affermativa. Potrà fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale solamente per la disciplina per cui è entrato in ruolo ( perché non ha ancora svolto anno di prova): La partecipazione è consentita in quanto ha deroga per avere una figlia di età inferiore ai 16 anni e, nel suo caso particolare, avendo meno di 6 anni ha anche diritto a fruire della precedenza come lavoratrice madre. Farà l’anno di prova, se otterrà l’assegnazione provvisoria, nella sede che le verrà assegnata provvisoriamente per l’anno scolastico 2025/2026.

3) Quali saranno i tempi per la presentazione delle istanze di mobilità annuale per i docenti?

Molto probabilmente il periodo delle due settimane di tempo per la presentazione delle domande di mobilità annuale 2025/2026 sarà fissato tra il 10 e 24 luglio o massimo tra il 14 e 28 luglio.