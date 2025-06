Assegnazioni provvisorie 2025/2026. Le ultime novità

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su assegnazioni provvisorie 2025/2026.

I docenti neoassunti a partire dall’1 settembre 2024, dalle GPS I fascia sostegno o dalla mini call veloce, quindi con un contratto in ruolo a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, a quali condizioni e con quali modalità potranno fare istanza di assegnazione provvisoria provinciale o per altra provincia rispetto quella di titolarità?

Le ultime novità ci dicono che anche i docenti neoassunti in ruolo da GPS I fascia sostegno e dalla procedura mini call veloce prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, potranno fare domanda di assegnazione provvisoria in “modalità cartacea“, coloro che hanno superato l’anno di prova e che quindi a partire dall’1 settembre 2025 saranno inquadrati con un contratto a tempo indeterminato, ma hanno anche una delle deroghe al vincolo della mobilità.

Sarà possibile per due fratelli che assistono entrambi lo stesso genitore con art.3, comma 3 della legge 104/92, fare domanda di assegnazione provvisoria con precedenza, uno per il ricongiungimento verso il comune di residenza del genitore all’interno della stessa provincia di titolarità e l’altro invece per assegnazione provvisoria interprovinciale con deroga al vincolo per assistenza al genitore per effetto dell’art.33, commi 5 e 7, della legge 104/92?

Si, questo sarà possibile per effetto dell’abolizione della referenza unica di assistenza al genitore con disabilità grave. Il CCNI mobilità annuale 2025-2028 recepisce la norma che ad assistere lo stesso familiare con disabilità grave, possano essere in questo caso due figli e quindi possano entrambi avere deroga al vincolo della mobilità e anche precedenza per assistenza al genitore ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92.

Quali e quante preferenze saranno possibili per le assegnazioni provvisorie?

Per le assegnazioni provvisorie 2025/2026 saranno disponibili 20 preferenze per scuola infanzia e primaria, mentre solo 15 per la scuola secondaria di I e II grado. Per le assegnazioni provvisorie anche per una provincia diversa da quella di titolarità, le preferenze saranno 4: 1) Singola scuola; 2) Comune; 3) Distretto; 4) Provincia.