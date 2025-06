Assegnazioni provvisorie 2025, è possibile partecipare a utilizzazione e assegnazione provvisoria anche su province diverse? Risponde l’esperto

É possibile partecipare alla procedura di utilizzazione e di assegnazione provvisoria anche su province diverse? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 6 giugno, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“È possibile che lo stesso aspirante abbia i requisiti per partecipare a entrambe le procedure, quella di utilizzazione e quella di assegnazione provvisoria, quindi la risposta è sicuramente affermativa, sia per la stessa provincia, può scegliere di fare, o una delle due, ricordiamo che l’utilizzazione è più conveniente sotto il profilo del fatto che fa mantenere la continuità del servizio e dunque non si perde il punteggio di continuità.

Faccio un esempio tipico di situazioni che si possono verificare e per cui lo stesso docente può partecipare a due istanze separate e distinte anche su province differenti, un docente ha motivo di ricongiungersi con il familiare da una provincia X a una provincia Y, dunque fa domanda di assegnazione provvisoria perché non ha vincoli, oppure se ce li ha, ha deroga e quindi chiede l’assegnazione provvisoria per la provincia Y avendo la titolarità nella provincia X utilizzando solo il modello online della assegnazione provvisoria, però il docente si trova anche in una condizione di poter fruire del diritto di utilizzazione perché magari nella provincia X si trova titolare, pur non essendo docente in soprannumero, però in una classe di concorso in esubero quindi potrebbe chiedere il l’utilizzazione anche sulla stessa classe di concorso di titolarità in una provincia Z, per cui si ritroverà con due procedure che saranno lavorate entrambe e da due uffici scolastici differenti, uno quello della provincia Y, uno quello della provincia Z.

Dobbiamo leggere poi nelle norme contrattuali cosa prevedrà e cosa decideranno sindacati e amministrazione nel caso le due situazioni andassero a buon fine entrambe, se prevale l’una sull’altra, perché è chiaro che dovranno decidere se dare l’utilizzazione o dare l’assegnazione provvisoria. Questo lo vedremo dentro il regolamento, dentro la normativa, quale delle due prevarrà sull’altra o se lasceranno libera coscienza all’aspirante di scegliere o l’una o l’altra. Questo sarà deciso dalle regole della contrattazione, ecco che il contratto integrativo andrà a dirimere alcuni aspetti di regole e di norme.

Comunque la risposta è sicuramente affermativa, si può verificare che la stessa persona abbia titolo e requisiti per partecipare a due procedure contemporaneamente su modelli differenti e anche all’interno della stessa provincia o interprovinciale verso una stessa provincia scelta dove si ha titolo per fare l’istanza Questo è importante perché così l’aspirante ha piena consapevolezza di poter partecipare a più istanze o se vuole decidere a parteciparne a una sola rinunciando, pur avendone il requisito, ad un’altra”.