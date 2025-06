Assegnazioni provvisorie 2025 e utilizzazioni, il marito che ha superato i 65 anni dà precedenza? Risponde l’esperto

Su quali posti verranno disposte le prossime utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/2026?Quali dovrebbero essere i destinatari delle. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? E i tempi per presentazione della domanda, eventuali graduatorie, reclami e infine esiti della mobilità annuale?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 13 giugno. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Il marito che ha superato i 65 anni dà precedenza nelle assegnazioni provvisorie?

A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “No, la precedenza è per il genitore, non per il coniuge con quell’età. Questo è stato chiarito anche altre volte”.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (28:00) Ho ottenuto trasf. interprov. Mi trovo in una situazione particolare. Nel comune di ricongiugimento non c’è la mia cdc e ho ottenuto il trasferimento sul comune più vicino, sulla mia cdc (A042). Dato che mi trovo bene nell’istituto attuale (non viciniore) dove ho usato supplenza su altra cdc di cui ho abilitazione (A040), vorrei fare ass. provv. in questo stesso istituto. Posso fare ass.prov?

✅ (29:10) Nella scorsa diretta, Maria Grazia Frilli ha confermato che i vincolati post-trasferimento puntuale potranno fare ass. provv. interprov., come sempre, perché il vincolo non riguarda le assegnazioni. Nella diretta prima, avevate dato un’info diversa: per legge, solo i neoassunti dal 2023/2024 non possono fare ass. provv. interprov.:il vincolo post-trasferimento non tocca la mobilità annuale

✅ (30:25) ho avuto passaggio di cattedra su scuola puntuale in provincia diversa da quella di residenza anche se dista un’ ora di macchina. Se ho capito, posso fare assegnazione provvisoria

✅ (31:50) non sono riuscita ad ottenere il trasferimento interprovinciale da CZ a CS su A028 adesso voglio chiedere assegnazione sempre interprovinciale avendo due carte da giocare, 104 di mamma e ricongiungimento al mio compagno; mamma e resid. ricongiunzione sono su comuni diversi, come posso esprimere le preferenze ed essere sicura di ottenere l’assegnazione? comuni diversi non viciniori

✅ (33:15) ma rispetto al trasferimento per l’anno prossimo è possibile, pur essendo vincolato per scelta puntuale, essere trasferito con la deroga bambina di 10 anni?

✅ (33:50) Le precedenze interprovinciali si applicano su tutti i comuni della provincia o solo nelle scuole del comune di ricongiungimento?

✅ (34:20) Concorso straordinario bis, anno di prova 2022/23; passaggio in ruolo a t.i. 2023/24. È possibile fare AP extraprovinciale per ricongiungimento coniuge senza vincoli?

✅ (35:40) Ho ottenuto trasferimento nell.a s. 2023/24 nel mio comune di residenza,posso fare domanda di assegnazione provvisoria visto che la mia città e` divisa in sub distretti?

✅ (36:25) Ci sono buone possibilità di avere un posto di sostegno nella provincia di Cosenza con AP interprovinciale come docente in anno di prova con contratto a tempo determinato con figlio con 104 art3 c3?

✅ (37:40) 104 suocera dà precedenza?

✅ (39:10) Sono sovrannumeraria sul sostegno infanzia a giorni farò l’esame dell’anno di prova.Posso fare l’utilizzazione per il posto comune nella mia scuola sullo stesso grado?

✅ (40:25) le precedenze 104 si applicano solo nel comune di o in tutta la provincia? Sono risultata perdente posto nel sostegno e ottenuto una sede lontana dal comune di assistenza.

✅ (41:10) docente trasferita. La cattedra da questa lasciata non è stata assegnata nella stessa procedura di mobilità. Andrà alle assegnazioni?

✅ (42:00) sono una docente di scuola primaria titolare su posto di sostegno nella mia provincia con 104 per il genitore residente nel mio nucleo familiare Chiederò assegnazioni provvisoria nel mio comune. Vorrei capire quale movimento precede l’utilizzazione da posto comune a sostegno oppure quello dei titolari di sostegno in provincia?

✅ (43:30) Sono una maestra titolare su posto comune posso fare domanda di utilizzazione interprovinciale su sostegno avendo un solo anno di utilizzo su sostegno

✅ (44:45) anche quest’anno sarà possibile chiedere assegnazione per chi è entrato di ruolo da gps e mini coll veloce e dopo sostenuto le prove con esito positivo?

✅ (46:00) Volevo capire se in ogni singola provincia c’è una quota riservata alle GPS oppure, in linea teorica, qualora ci fossero le richieste tutti i posti potrebbero essere occupati per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazione

✅ (47:10) Si può chiedere utilizzazione anche per altra provincia/regione?

✅ (48:00) entrato in ruolo da gps sostegno 23/24 e confermato in ruolo, sono al secondo anno di vincolo. Posso chiedere A.P. per ricongiungimento interprovinciale a mio figlio 12 anni residente in altro comune

✅ (49:00) Il marito che ha superato i sessantacinque anni da precedenza nelle assegnazioni provvisoria?

✅ (49:20) quante possibilità ci sono che le assegnazioni vengano aperte ai vincitori pnrr1 con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo?