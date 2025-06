Assegnazioni provvisorie 2025 e utilizzazioni, regole, posti e tempi – DIRETTA ore 16,00

Per stabilire le regole per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026, la mattina dell’11 giugno c’è stata al MIM una riunione tra Amministrazione e sindacati. Si tratta del secondo incontro per il rinnovo del CCNI utilizzazioni valido per il triennio 2025-2028.

Su quali posti verranno disposte le prossime utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/2026?Quali dovrebbero essere i destinatari delle. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? E i tempi per presentazione della domanda, eventuali graduatorie, reclami e infine esiti della mobilità annuale?

