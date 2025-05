Assegnazioni provvisorie 2025, per il ricongiungimento serve avere stessa residenza del coniuge? Risponde l’esperto

Assegnazioni provvisorie 2025, per il ricongiungimento serve avere stessa residenza del coniuge?...

Per ottenere il ricongiungimento al coniuge è necessario avere la stessa residenza del coniuge? Ecco la risposta del prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 29 maggio:

“No, per esempio io sono residente a Milano, mia moglie è residente a Reggio Calabria. Io mi ricongiungo a mia moglie a Reggio Calabria, la condizione è la residenza del coniuge che deve essere da almeno 3 mesi dall’atto della dell’ordinanza e della domanda da almeno 3 mesi dall’inizio dell’istanza residente in quel comune, quindi io ho diritto a ricongiungermi, anche se ho una residenza diversa da quella del coniuge ma questo vale per qualsiasi ricongiunzione fata eccezione se mi voglio ricongiungere col convivente, perché se è convivente deve essere anagraficamente nella mia stessa casa”.